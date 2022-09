Ligue 1 : Wahbi Khazri, le charme opère à Montpellier

Son adaptation

Je suis content, ça ne se passe pas trop mal. Je le dois au club, au Président, au staff et aux joueurs, aux supporters qui m'ont accepté. Ca m'a permis de m'acclimater de suite, de me sentir comme chez moi. Avec les recrues, on est arrivé dans de bonnes conditions, la porte grande ouverte. Du coup, ça me permet de m'épanouir et de bien m'exprimer sur le terrain.

Sa relation avec Téji Savanier

L'entente est super bonne ! Teji, c'est le capitaine de l'équipe, le mec du cru, qui est né ici, qui a encore plus les valeurs que nous de ce club là. Il m'a de suite bien intégré. Je le connaissais un peu avant. Et ça facilite les choses quand le capitaine te met dans les meilleures conditions.

Strasbourg

Très important, même si tous les matchs le sont. Contre Angers, on fait une contre-performance, on n'a pas mis les ingrédients pour gagner. Cette défaite, on ne la doit qu'à nous mêmes. Ce match contre Strasbourg est primordial pour passer une trêve tranquille. Une défaite n'engendrerait pas des tensions dans le groupe ou dans le staff, loin de là, mais si on veut exister et être ambitieux, ça passe par des victoires. Et ce match est très important.

Les hauts et les bas ?

Du mal à l'expliquer. Il y a deux matchs qu'on ne doit pas perdre : Angers et Auxerre. On doit être plus tueurs dans la surface défensive. Ne pas avoir envie d'encaisser de but. Ensuite, contre Lille, la défaite était peut-être méritée. Lille a fait un gros quart d'heure, on sortait de trois matchs avec beaucoup d'absents. Le PSG a été très compliqué, mais le sera pour beaucoup d'équipes. Ces matchs contre Auxerre et Angers, on les a en travers de la gorge, car c'était à notre portée. Si on prend les occasions des deux équipes sur les deux matchs, il n'y en a pas plus de cinq. Et on prend deux buts à chaque fois. C'est là qu'il faut gommer, faire le moins d'erreurs possibles. Parce que les buts, on les donne à chaque fois.

A Brest, on n'a pas attaqué pour attaquer. On a attaqué pour tuer, pour faire mal. C'est ce qui a manqué contre Auxerre et Angers. Et comme par hasard, deux matchs qu'on a perdus. Avec la force de frappe qu'on a offensivement, on n'a rien à envier à pas mal de grosses écuries de Ligue 1. Avec Arnaud, Elye, Téji, Stephy, Faitout, qui sont capables de faire des différences folles, il faut qu'on en prenne conscience. Quand tu attaques, tu dois finir. Avec les joueurs qu'on a, je ne dis pas qu'on va marquer à chaque fois, mais on doit être capables de faire très mal à l'adversaire, capables d'exister et de jouer les premiers rôles. Et il faut qu'on se fasse plus mal, dans des matchs où on va galérer.

Son attitude exemplaire

J'essaie d'entrer sur le terrain avec les valeurs inculquées depuis petit. Je viens d'un club, à Bastia, où on avait moins de moyens que les autres, que ce soit technique ou au niveau du budget. on devait compenser par l'état d'esprit. J'essaie, depuis le de ma carrière, de transmettre ça aux autres, aussi. Ca peut arriver à tout le monde d'être dans un jour sans, de ne pas être bon techniquement, mais au niveau de l'envie et du don de soi, car c'est donné à tout le monde, ça. On n'a pas les budgets de certains clubs, on doit compenser par autre chose. Et c'est le don de soi, ne rien lâcher pendant 95 minutes. On ne doit pas être en dessous, on doit donner le maximum. Des buts, on va en rater, j'en raterai aussi, des penalties pareil. Mais là où on ne doit pas être en dessous, c'est au niveau de l'engagement. Depuis le début de la saison, je pense pas qu'un joueur n'ait pas mis l'engagement. Contre Angers, tout le monde fait les efforts, même s'il y a défaite. Contre Auxerre, pareil. Et si on doit changer quelque chose, ce n'est pas au niveau du comportement. Car en match et à l'entraînement, personne ne triche et il faut continuer là dessus, si on veut exister dans ce championnat.

Les retrouvailles avec Nicolas Cozza

Le match amical Tunisie - Brésil et la Coupe du Monde

