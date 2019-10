Ligue 1 - Wesley Saïd : "Un été difficile mais Toulouse ne m'a pas lâché"

Wesley Saïd a marqué son premier but avec Toulouse à Metz.

Toulouse, France

Il a inscrit son premier but sous les couleurs du Téfécé samedi à Metz. Wesley Saïd, un but et une passe décisive depuis le début de la saison, revient sur ses premières semaines à Toulouse.

Wesley Saïd : "Le staff a confiance en moi"

Il est arrivé à Toulouse après un bras de fer avec son ancien club de Dijon. Finalement, Wesley Saïd a bien rejoint Toulouse cet été, devenant le joueur le plus cher du club. "Cela se passe super bien. Il y a un bon groupe, assez jeune. Au niveau du staff, il y a une certaine confiance en moi. J'ai envie de toujours bien faire pour leur rendre la confiance après cet épisode un peu difficile cet été."

"Un été difficile mais Toulouse ne me lâchait pas"

Formé à Rennes, Wesley Saïd reconnait que le feuilleton Saïd "commençait à être long, je m'entraînais à part. J'avais envie de retrouver un groupe. C'était assez difficile mais j'étais souvent en contact avec Toulouse. Je savais qu'ils ne me lâchaient pas durant cette période. J'ai eu plusieurs contacts avec le coach, j'ai eu le président aussi et quelques joueurs de l'équipe. Cela a facilité ma venue. Je suis maintenant 100% Toulousain."

Wesley Saïd a déjà participé à sept matches de Ligue 1 avec Toulouse cette saison.