Ligue 1 : Nice décevant et accroché à Guingamp (0-0)

Il n'y aura pas de nouvelle victoire niçoise. Pas de série prolongée ce samedi soir. Après tout, les joueurs de Patrick Vieira ont bien le droit de se montrer moins efficaces de temps en temps. Ce samedi soir à Guingamp, la formation azuréenne a clairement manqué de munitions pour faire la différence.

Poussifs et sans idée, les aiglons n'ont cadré aucune de leurs tentatives en première mi-temps. Dante et les autres auraient même pu se retrouver menés si Benitez n'avait pas réalisé un bel arrêt réflexe sur une reprise de Marcus Thuram dans la surface (33e). Quarante-cinq premières minutes bien trop pauvres pour espérer ramener autre chose qu'un match nul du Roudourou.

L'entrée en jeu de Ganago à la pause n'a pas apporté plus de solutions à des Niçois en manque d'inspiration sous la pluie bretonne. Pour apporter plus de liant et de percussion, Patrick Vieira a même tenté la carte Makengo au milieu de terrain.... sans résultat probant malgré le monopole du ballon.

Balotelli décevant et agacé

Comme lors de la première période, les défenses ont pris le pas sur les attaques

Bref. Nice n'a pas montré son plus beau visage et n'a pas été en mesure de s'offrir un cinquième succès en autant de journées ce samedi soir face à la lanterne rouge du championnat. Décevant sur le front de l'attaque , Mario Balotelli n'a de son côté pas apprécié d'être remplacé à quinze minutes de la fin et l'a fait savoir à Patrick Vieira avant de regagner prématurément les vestiaires. Bien que décevant, ce premier match nul et vierge de la saison permet malgré tout à l'OGC Nice de se maintenir au septième rang avant de recevoir Angers, mardi soir à l'Allianz Riviera (19h).