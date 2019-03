Ligue 1 : Balotelli et Marseille font tomber le Gym (1-0) !

En déplacement sur la pelouse du stade Vélodrome, ce dimanche soir en clôture de la 28e journée de Ligue 1, les joueurs de l'OGC Nice ont montré un visage courageux mais se sont inclinés sur un but signé... Mario Balotelli (1-0). Le Gym a encore payé son manque de poids offensif.

Atal et les Niçois sont tombés sur la pelouse du Vélodrome.

Les superstitieux s'y attendaient probablement. C'était peut-être même écrit quelque part. Pour ses retrouvailles avec l'OGC Nice, ce dimanche soir en clôture de la 28e journée de Ligue 1, Mario Balotelli s'est distingué avec l'Olympique de Marseille. Buteur en cours de seconde période, l'Italien a douché les espoirs niçois au cours d'une partie engagée.

Solidaires, les aiglons ont subi la pression marseillaise au cours de la première mi-temps mais ont su rester solides. Hormis une superbe frappe de Thauvin claquée sous la barre par Benitez (31e), le gym n'a pas vraiment été mis en danger et pouvait se montrer optimiste pour la suite.

Manque de poids

C'est à ce moment-là que Mario Balotelli a décidé de frapper. Bien servi dans la surface, l'ancien niçois a pris le meilleur sur la paire Sarr-Dante pour tromper Benitez d'une jolie tête et permettre à l'OM d'ouvrir le score (1-0, 62e). Menés, les hommes de Patrick Vieira n'ont pas su réagir et Marseille en a profité pour gérer. En manque de poids offensif, le Gym n'a jamais eu l'opportunité de revenir au score et s'est une nouvelle fois incliné à l'extérieur.

Si à l'aise loin de chez eux lors de la première partie de saison, les coéquipiers du capitaine Dante ont radicalement changé de visage depuis début 2019 et enregistrent ainsi un quatrième revers de suite à l'extérieur. Vendredi prochain (19h), l'OGC Nice recevra Toulouse à l'Allianz Riviera pour tenter de se relancer et de rester dans le coup dans la course à l'Europe.