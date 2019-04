Ligue 1 : un petit Gym décroche le nul à Rennes (0-0)

Décevants et bousculés par une équipe de Rennes plus entreprenante sur la pelouse du Roazhon Park, les joueurs de Patrick Vieira n'ont jamais réussi à emballer la partie ce dimanche lors de la 32e journée de Ligue 1. Les aiglons s'offrent malgré tout un quatrième match consécutif sans défaite (0-0).

On ne s'est pas franchement régalé, ce dimanche après-midi au Roazhon Park. Et ce n'est sûrement pas de la faute des Rennais, entreprenants et constamment tournés vers l'avant. Mais en face, l'OGC Nice n'a jamais su répondre tant sur le plan physique que technique.

Décevants et empruntés, les aiglons ont peiné à bousculer le bloc breton et l'ancien niçois Hatem Ben Arfa est passé proche de l'ouverture du score mais son coup-franc délicieusement frappé est venu trouver le poteau gauche de Walter Benitez (12e). Rapidement privés de Lamine Diaby Fadiga, sorti sur blessure (13e), les joueurs de Patrick Vieira ont un peu mieux réussi à sortir le ballon après la pause sans pour autant inquiéter la défense bretonne.

Le gym verni

Les joueurs de Julien Stéphan ont donc continué à pousser pour forcer le verrou niçois mais le gym a tenu bon. En deux minutes, Adrien Hunou a trouvé la barre transversale (80e) et le poteau (82e) d'un Benitez aussi solide que chanceux ce dimanche. Côté niçois, Ganago et Atal ont chacun eu une opportunité à négocier mais Koubek s'est montré vigilant.

C'est terminé !

Dominé, Nice s'en sort bien et décroche un bon match nul au vu de la physionomie du match sur la pelouse du Roazhon Park.

Il faudra proposer autre chose pour espérer décrocher une place européenne...@staderennais - @ogcnice : 0-0 (90e)#SRFCOGCN#FBSport — France Bleu Azur (@francebleuazur) April 14, 2019

Au vu de la pauvreté affichée dans le jeu, le gym s'en sort bien et enregistre un quatrième match consécutif sans défaite. Mais il n'y aura pas grand chose à retenir de cette 32e journée pour l'entraîneur Patrick Vieira, satisfait de la dernière sortie à domicile face à Montpellier. Samedi prochain, le gym retrouvera l'Allianz Riviera pour un duel face au SM Caen, lanterne rouge du championnat.