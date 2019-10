Ligue 1 : un Gym insipide s'incline logiquement à Nantes (1-0)

Bousculé par des Nantais plus entreprenants, ce samedi soir lors de la 9e journée de Ligue 1, l'OGC Nice n'a jamais été en mesure de s'imposer sur la pelouse de la Beaujoire. Pire, les aiglons se sont inclinés pour la quatrième fois de la saison (1-0). Un revers qui tombe mal avant la trêve...

Pelmard et les aiglons sont tombés à la Beaujoire.

Nice, France

Le gym n'a pas retrouvé le goût de la victoire à l'extérieur, ce samedi soir à Nantes. Il faut dire que les aiglons n'en ont (vraiment) pas fait assez. Décevants en première mi-temps, les Niçois n'ont pas été assez justes dans les transmissions et ne se sont pas montrés dangereux face à des Nantais bien en place. Guère plus inspirés, les joueurs de Christian Gourcuff se sont toutefois procuré la meilleure occasion par le biais de Coulibaly, auteur d'une belle tête à bout portant repoussée par Walter Benitez (28e). C'est tout ce que les deux équipes ont été capables de proposer lors des 45 premières minutes.

Il a donc fallu attendre la seconde période pour voir autre chose, avec des Canaris entreprenants face à des Niçois décevants. Par Benavente, d'abord, devancé par une belle sortie de Benitez (60e). Puis par Simon, ensuite, auteur d'une belle frappe captée par le portier argentin (61e).

Vieira a du boulot

Quelques minutes plus tard, le pauvre Kasper Dolberg a fait les frais du manque d'idée niçois, lorsque Patrick Vieira a décidé de le remplacer par Ignatius Ganago sur le front de l'attaque (65e). Mais le jeune niçois n'a pas été plus en réussite et le gym n'a jamais réussi à faire la différence sur la pelouse de la Beaujoire.

Les aiglons ont même fini par craquer, sur une tête piquée du remuant Simon au cœur de la surface de réparation en toute fin de rencontre (1-0, 86e). Rien d'étonnant, tant les joueurs de Patrick Vieira ont manqué d'inspiration au cours de cette 9e journée de Ligue 1...

Dans quinze jours, il faudra en faire bien plus pour espérer décrocher un résultat face au Paris Saint Germain, lors de la 10e journée sur la pelouse de l'Allianz Riviera (le 18 novembre à 20h45). A Patrick Vieira de trouver des leviers pour réveiller son équipe...