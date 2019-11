Ligue 1 : battu à Lyon, le gym n'y arrive pas à l'extérieur

Nice, France

Il n'y aura pas de série pour l'OGC Nice. Après sa victoire face à Reims et son match nul contre Bordeaux, la formation niçoise avait l'occasion de s'offrir un troisième match sans défaite de suite pour la première fois de la saison. Mais le scénario n'a pas tourné dans le bon sens, ce samedi après-midi sur la pelouse du Groupama Stadium (défaite 2-1). Sur une erreur du capitaine Dante, Reine-Adelaide a d'abord ouvert le score pour Lyon (1-0, 10e) avant que Dembélé ne double la mise sur penalty peu avant la demi-heure de jeu (2-0, 28e).

Dépassés en défense et toujours aussi poussifs dans le jeu, les joueurs de Patrick Vieira ont fait face à des Lyonnais plus incisifs. C'est presque miraculeusement que les aiglons ont eu une chance de revenir dans le coup quelques minutes plus tard. Sur une intervention mal maîtrisée, Marçal a vu rouge et le gym s'est retrouvé en supériorité numérique pour le reste de la rencontre (35e).

Dolberg ne lâche pas

Retardée en raison de l'utilisation de fumigènes, la seconde période a permis aux coéquipiers d'Adam Ounas de se montrer un peu plus dangereux. Toujours aussi inquiétant derrière à l'image d'un Dante dans le dur, les Niçois ont tenté de mettre plus de rythme et ont même cru réduire l'écart mais le but de Dolberg a été refusé pour une position de hors jeu (49e). Disciplinés, les Lyonnais ont longtemps tenu le coup avant que le gym ne trouve la faille.

Sur un superbe centre dans la surface, le buteur Danois a devancé son compatriote Andersen pour réduire la marque d'une subtile déviation alors que Nice n'y arrivait pas (2-1, 78e). Mais la réalisation de l'ancien de l'Ajax n'a pas suffi et l'OGCN n'a pas pu revenir au score, malgré la domination marquée après la pause. La victoire à l'extérieur, ce ne sera toujours pas pour cette fois. Depuis le 1er septembre, les aiglons n'ont plus remporté le moindre match loin de chez eux et pointent provisoirement au 14e rang en attendant les matchs du soir...