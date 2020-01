Ligue 1 : toujours pas de succès à l'extérieur pour le gym, accroché à Angers (1-1)

Logiquement menés au score sur un but de Thioub ce samedi soir, les aiglons ont pu revenir dans la partie grâce à un nouveau penalty de Wylan Cyprien (1-1) sans parvenir à faire la différence par la suite. Un nouveau match sans succès à l'extérieur, le huitième de rang...

Nice, France

Le gym n'y arrive toujours pas à l'extérieur. Ce samedi soir, c'est sur Angers que les aiglons sont venus buter lors de la 20e journée de Ligue 1.

Sérieusement secoués en première période, les aiglons ont été mis en difficulté par la pression angevine. Longtemps solide dans son but, Walter Benitez n'a pu que s'incliner sur la belle frappe de Sada Thioub, trop facilement rentré dans la surface niçoise au terme d'un joli numéro (1-0, 37e). Dépassés sans le ballon et trop peu inspirés avec, les joueurs de Patrick Vieira ont malgré tout pu revenir au score sur un coup du sort. Bousculé dans la surface adverse, Ignatius Ganago a permis à son coéquipier Wylan Cyprien de transformer son cinquième penalty de la saison et au gym d'égaliser juste avant la pause (1-1, 49e).

Inespéré au vu d'un premier acte à sens unique ou presque. Remplaçant au coup d'envoi, Adam Ounas a fait son apparition dès l'entame de la seconde période pour tenter d'apporter un peu plus de justesse dans le camp niçois mais la donne n'a pas vraiment changé. Si le gym s'est montré un poil plus souverain sur le plan défensif, il a manqué cette étincelle qui lui fait défaut depuis trop longtemps pour déclencher quelque chose d'intéressant...

Benitez, encore et toujours

Le gym est même passé proche de la correctionnelle. Alors que l'arbitre a d'abord décidé de sanctionner une main de Christophe Hérelle dans la surface de réparation (76e), il est finalement revenu sur sa décision après avoir consulté la vidéo pour annuler le penalty en faveur du SCO. A part ça ? Pas grand chose, si ce n'est quelques tentatives imprécises pour l'ancien lorientais Alexis Claude-Maurice. Au contraire, Walter Benitez a même dû s'employer sur une tentative de l'entrant Rachid Alioui lors des dernières minutes du match (87e)...

Accroché sur la pelouse du stade Raymond Kopa (1-1), l'OGC Nice allonge ainsi sa série négative à l'extérieur (8 matchs sans victoire) et n'enchaîne pas après son succès face à Toulouse avant la trêve. Et comme souvent, le portier Benitez s'est montré primordial dans l'obtention de ce résultat. Pas très rassurant pour une équipe qui glisse à la 11e place du classement...