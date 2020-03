Ligue 1 : un Gym à réaction à Bordeaux (1-1)

Menés au terme d'une première période consternante, les Aiglons ont eu le mérite de réagir après la pause ce dimanche. Fautif sur le but bordelais, Adam Ounas s'est bien repris en égalisant mais le Gym n'a pas fait ce qu'il fallait pour l'emporter (1-1). Pour un match plein, on repassera...

Pas de second succès à l'extérieur pour l'OGC Nice. Deux semaines après sa victoire à Toulouse (2-0), le Gym n'a pas réussi à enchaîner ce dimanche à Bordeaux. Accrochée sur la pelouse du Matmut Atlantique (1-1) lors de la 27e journée de Ligue 1, la formation niçoise n'a toujours pas réussi à faire un match plein.

Cette fois, les Aiglons sont passés totalement à côté de leur sujet en première période. A l'envers dès l'entame de la partie, les joueurs de Patrick Vieira ont subi l'ouverture du score bordelaise dès la 21e minute de jeu : sur une perte de balle d'Adam Ounas, les Girondins se sont projetés rapidement et De Preville a pu éliminer tranquillement Benitez avant de pousser le ballon au fond (1-0, 21e). Logique, tant les Niçois ont déçu au cours des quarante-cinq premières minutes.

Ounas se rattrape

La seconde période pouvait difficilement être pire dans le contenu et les intentions et les Aiglons ont relevé la tête. Sur une action initiée par Claude-Maurice, Wagué a déposé un centre magnifique dans la surface de réparation et Ounas s'est bien rattrapé. Au duel avec Koscielny, l'ancien... bordelais a égalisé d'un superbe retourné et le Gym s'est reveillé (1-1, 57e). Insuffisant pour l'emporter, malgré quelques opportunités dont une belle frappe d'Ounas quelques minutes plus tard.

Mais Nice n'en a pas fait assez dans l'ensemble et concède un second match nul consécutif, une semaine après celui face au Stade Brestois à l'Allianz Riviera (2-2). Sixième en cas de succès, les joueurs de Patrick Vieira pointent au huitième rang du classement à une semaine du derby face à l'AS Monaco. Toujours dans le coup pour l'Europe quoiqu'on en dise...