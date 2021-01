Ligue 1 : Yacine Adli, c'est l'heure de grandir pour le milieu de terrain des Girondins

Il fut l'un des grands artisans de la victoire à Nice (0-3). Cette fois, Yacine Adli n'a pas déçu son public. Et on lui tombe assez régulièrement dessus malgré ses 20 ans, pour être capable aujourd'hui de lui faire quelques compliments et de reconnaître qu'il a réalisé un très bon match sur la Côte d'Azur. Un match plein comme son entraîneur aimerait le voir plus souvent.

Il faut dire que le milieu de terrain semble avoir un tel potentiel qu'il entraîne souvent beaucoup de frustration. Pas à cause de son état d'esprit, car Yacine Adli est toujours volontaire sur un terrain, mais en raison de son manque de rigueur, de concentration... qui lui font rater des choses très faciles pour un joueur de son niveau. Il était par exemple passé complètement au travers à Metz il y a dix jours. Ce dimanche à Nice, il a montré tout le contraire. Omniprésent, il a régné techniquement sur le match et dirigé parfaitement le jeu des Girondins.

Il n'a plus de temps à perdre deux ans après son arrivée

Maintenant, il doit confirmer. Il doit gagner en régularité et grandir un peu deux ans après son arrivée au club. Le milieu de terrain joue régulièrement mais ce sont souvent des bouts de match. Parfois très bons, parfois très mauvais. Il n'a jamais réussi à gagner sa place sur le moyen terme. Cette saison, il en est à un but et trois passes décisives en 18 matchs.

En tout cas, Jean-Louis Gasset ne le lâche pas d'une semelle. Il n'a pas hésité à lui tomber dessus à plusieurs reprises depuis le début de la saison car il connaît tout le potentiel du gamin. Oui Yacine Adli apprend son métier comme le répète son entraineur mais ce serait bien qu'il montre plus souvent ses progrès.