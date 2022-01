Ligue 1 : Yacine Adli prend le brassard de capitaine en l'absence de Koscielny et Costil

La saison dernière, avec Jean-Louis Gasset, c'était une série à rebondissements. Une sorte de "je t'aime moi non plus" entre l'Héraultais et Yacine Adli au fil des entraînements qui suintait jusqu'en conférence de presse. Traité de "truffe" devant ses coéquipiers, comme le raconte Hatem Ben Arfa, et pointé pour son manque de régularité et de maturité, le meneur formé au Paris Saint-Germain a réussi à franchir les étapes nécessaires pour s'imposer dans le onze des Girondins de Bordeaux. Au point de devenir, deux ans après son arrivée, le capitaine par intérim de ce groupe en perte de repères qui doit affronter Strasbourg. Pour cela, il aura fallu une évolution constante mais aussi les absences de Koscielny (écarté), Costil (lésion musculaire mollet droit) et Briand (lésion musculaire au mollet).

Du "joueur cyclique" au "médiateur du vestiaire"

Barré par Toma Bašić et Otavio l'an dernier, le natif de Vitry-sur-Seine a pris le temps. Coupable d'erreurs de jeunesse à Lens ou à Monaco l'an dernier, Jean-Louis Gasset ne prenait pas les pincettes d'un Vladimir Petkovic pour le tacler en conférence de presse. "Adli est un joueur assez cyclique qui passe du relâchement à l'excellence. J'essaie de lui apprendre son métier", lâchait-il après le nul (2-2) arraché au Parc des Princes en novembre 2020. Souvent sur le banc en première partie de saison, le milieu relayeur s'est ensuite montré plus constant et il a enchaîné les matchs. Sur les 19 matches de la deuxième partie, il n'a pas disputé le match entier à cinq reprises seulement (remplacé ou absent).

C'est finalement dans la course au maintien que son coach lui avait tressé des louanges alors que Koscielny et Ben Arfa réglaient leurs comptes après la match nul face à l'OM (0-0) malgré deux expulsions côté marseillais. "Au sein du vestiaire, c’est un médiateur, et dans le jeu il est en train de progresser et de prendre une belle dimension pour arriver à être un grand joueur. Je suis content de son évolution", expliquait Jean-Louis Gasset, cinq mois plus tard, dans un contexte similaire à celui que vivent les Girondins de Bordeaux actuellement.

Un nouveau statut en attendant son départ à Milan

Cette année, sa parole a plus de poids dans le groupe. Yacine Adli a muri dans le jeu et mentalement. Sa bonne saison 2021 (2B-5P) lui a même permis de signer à l'AC Milan puis d'être prêté à Bordeaux dans la foulée pour qu'il peaufine son apprentissage. "Je vais avoir un nouveau statut mais ça ne change pas trop. J’ai toujours été attendu, je sais qu’on demande plus de moi. Il va falloir que j’aille chercher de la régularité", indiquait-il en début de saison. Ce vendredi midi, en conférence de presse, il a rappelé que son statut ne changeait rien à sa motivation.

Aujourd'hui, il a déjà dépassé le nombre de passes décisives délivrées l'an dernier (1B-6P) et il est l'un des seuls motifs de satisfaction de cette saison bien sombre et où les joueurs semblent surnager face à l'ampleur de la tache. Même s'il peine parfois à changer le rythme dans son équipe et s'il est moins irrégulier qu'avant, il est devenu l'un des leaders technique et mental de cette équipe. Et il en manque cruellement. Certaines rumeurs faisaient état d'une volonté de l'AC Milan de le récupérer plus tôt que prévu, cet hiver. Il finira visiblement la saison en Gironde et heureusement pour l'entrejeu des Girondins de Bordeaux.