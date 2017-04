ENTRETIEN - Alaeddine Yahia, concentré sur "le maintien et la survie du Stade Malherbe Caen"

A 35 ans, Alaeddine Yahia fait partie des quatre joueurs caennais qui ont le plus joué en championnat cette saison. Le défenseur du Stade Malherbe Caen n'a qu'un but en tête : le maintien du club en Ligue 1. Le reste, à commencer par sa situation personnelle, attendra. ENTRETIEN.

Alaeddine Yahia, cette trêve était la dernière avant la fin du championnat. Elle est arrivée à temps pour les joueurs de Malherbe pour leur permettre de souffler ?

On a passé la trêve à bien travailler, malgré les nombreuses absences étant donné les sélectionnés (Jeff Louis, Jordan Adéoti, Romain Genevois, Syam Ben Youssef, Chaker Alhadhur) et en fin de semaine ceux qui ont joué avec la réserve (Matthieu Dreyer, Emmanuel Imorou, Hervé Bazile, Pape Sané et Nicolas Seube). Sinon, on a travaillé dans le sérieux. Cette trêve est arrivée après une défaite lourde contre Monaco (0-3) mais on a rediscuté avec le coach, on a revu certains principes de jeu.

"On arrive dans la dernière ligne droite qui sera très importante pour le maintien et la survie du club."

Physiquement, ça tirait sur les orgamismes après le mois de février chargé ?

Oui, il ne faut pas oublier janvier avec les matchs en retard qu'on a eus. On a fait plus de mises au vert que prévu. Après, malheureusement, on a eu entre février et mars certaines blessures qui nous ont été préjudiciables (Steed Malbranque, Jonathan Delaplace, Jean-Victor Makengo, Hervé Bazile). Ça a tiré sur le mécanisme mais on essaye de rester positif. Maintenant, on arrive dans la dernière ligne droite qui sera très importante pour le maintien et la survie du club.

"La victoire de Lorient à Nancy change la donne pour le maintien."

Ce sera un vrai sprint avec ces huit derniers matchs à jouer ?

Au-delà de huit matchs, je dirais huit finales parce que cela devient de plus en plus serré, surtout avec la victoire de Lorient à Nancy. Cela change la donne pour le maintien. A la 70e minute, ils étaient quasiment mort. Là, ils reviennent dans le coup. C'est bien pour le suspens et la fin du championnat mais on ne pense qu'à nous même. On ne pense pas aux autres équipes. Il va falloir engranger des points très vite. On a un mois d'avril très important ( Lorient, Montpellier, Metz, Nantes et Marseille).

"Le match de dimanche est très important. Je ne vais pas dire qu'il est capital parce qu'il en reste derrière."

Vous avez quatre points d'avance sur le barragiste Nancy. Vous allez chez un concurrent direct, Lorient. C'est l'occasion de lui mettre la tête sous l'eau ? On se souvient que les précédentes confrontations face aux mal-classés ne s'étaient pas trop bien passées (à Montpellier, Angers, Nancy, Lille ou Dijon).

Oui mais il restait un certain nombre de matchs. Montpellier, excusez-moi, c'était la 9e journée. Il en restait 29 derrière. Ce n'était pas tout à fait pareil. Là, on est dans la dernière ligne droite. il reste encore huit matchs. Le match de dimanche est très important. Je ne vais pas dire qu'il est capital parce qu'il en reste derrière. On a quatre points d'avance sur le barragiste et même sur le 17e. Il y aura encore des confrontations directes. Et nous on joue un mois d'avril face à uniquement des concurrents directs pour le maintien. Allez, je vais enlever Nantes qui pour moi est quasiment maintenu. Il ne faut pas se mettre une pression négative. Il faut être concentré sur notre objectif. Jouons nous-même. Que l'on fasse nous même le travail et ne pas s'occuper des autres équipes et des autres résultats.

"Ce qui a pêché cette année par rapport à la saison derrière, c'est que collectivement et individuellement, on a été largement moins régulier que la saison dernière."

Comment expliquez-vous vos difficultés face à ces adversaires directs ? Pensez vous qu'avec l'adrénaline de cette fin de saison vous aurez plus de "facilités" à aborder ce type de matchs ?

Je ne pense pas qu'il y ait une pression négative quand on joue contre les concurrents directs. La preuve, le 21 février on a battu Nancy. C'était un match très important. On était relégable quand on l'a joué. C'était un match en retard. Il était urgent de gagner. On a réussi à gagner ce match et à enclencher une victoire à St Etienne qui nous a fait énormément de bien. Il faut garder une certaine ligne directrice, bien travailler et s'occuper que de nous-même.

On a toujours senti, même quand cela allait moins bien, une certaine confiance de l'équipe dans ses capacités ?

Je pense qu'on a les moyens de s'en sortir et je sais qu'on va s'en sortir si on travaille tous en équipe. Après, ce qui a pêché cette année par rapport à la saison derrière, c'est que collectivement et individuellement, on a été largement moins régulier que la saison dernière. C'est ça qui nous fait défaut.

"Quand je vois les statistiques, les joueurs et l'effectif qu'ils ont et bien cette équipe n'a rien à faire en dernière position du classement."

A l'aller, lors de la première journée, il y avait eu ce scénario déroutant avec deux buts rapidement marqués par Lorient et finalement la victoire de Caen (3-2). Huit mois après, on se rend compte de l'importance de ce match.

Oui, mais ils ont eu une série négatives après ce premier match. Quand on voit les 20 premières minutes, s'il y a trois ou quatre zéros pour Lorient, il n'y a pas de quoi crier au scandale. On a su retourner le match avec l'expulsion de Zargo Touré. Après ça c'est bien enclenché pour nous mais quand je vois les statistiques, les joueurs l'effectif qu'ils ont, et bien cette équipe n'a rien à faire en dernière position du classement.

"Lorient aura plus la pression que nous. Elle est dans l'obligation de gagner ce match."

Lorient prend beaucoup de buts, l'idée c'est de les faire douter encore un peu plus ?

Je pense que Lorient aura plus la pression que nous. Elle est dans l'obligation de gagner ce match. A nous d'être bien en place et pourquoi pas exploiter des contres et leur faire mal. La moindre occasion, le moindre coup de pied arrêté, il faudra être dangereux et surtout efficace parce que ce match se jouera sur des détails.

C'est votre troisième saison sous le maillot de Caen. Vous effectuez une saison complète (26 titularisations en 30 journées) ?

Je prends tout ce qu'il y a à prendre. J'aime le foot énormément. J'ai encore envie de jouer mais j'ai un objectif collectif et individuel. C'est de sauver le club parce que c'est un club qui est en train de grandir. C'est un club qui a beaucoup changé en trois ans. La place du Stade Malherbe, c'est en Ligue 1 et rien d'autre. C'est pour ça que même si par rapport à la saison dernière j'ai manqué de régularité - ça je ne le cache pas - je n'ai pas toujours été bon mais j'essaye quand même de me dépouiller à chaque match parce que j'ai un objectif qui me trotte dans la tête tous les jours. C'est qu'on sauve le club. Je l'ai déjà dit en interview de fin de match après la victoire à St Etienne. Quand je suis sorti, j'ai essayé d'apporter mon expérience, la voix sur le banc.

"Il faut que ce club reste absolument en Ligue 1. Il faut penser aussi aux gens qui y travaillent. Il y a beaucoup de gens dont le boulot dépend de nous."

Parce que déjà quand tu n'es pas sur le terrain. tu es frustré et tu te sens impuissant et j'ai essayé d'apporter cette grinta et mon expérience pour aider les copains. Je n'ai jamais été un joueur individualiste, j'ai besoin des autres joueurs pour exister. Il faut que ce club reste absolument en Ligue 1. Il faut penser aussi aux gens qui y travaillent. Il y a beaucoup de gens dont le boulot dépend de nous. J'ai déjà vécu l'expérience quand on est descendu avec Lens. Tu descends, ça fait toujours mal mais quand il y a des gens qui sont licenciés et qui ont des familles, des enfants et qui sont licenciés, là ça fait beaucoup de mal. Les gens pensent que les footballeurs ne pensent qu'à eux-même et à leur nombril. On est des hommes avant tout, il y a un certain égo mais ça fait mal quand il y a des gens qui sont licenciés et qui partent du club avec les larmes aux yeux.

"Je ne sais pas. Tout ce que je veux c'est que le 20 mai le SM Caen soit en Ligue 1" Alaeddine Yahia sur son avenir

Vous disiez que vous aviez envie de jouer. Vous avez 35 ans. Vous arrivez en fin de contrats. Quels sont vos souhaits pour la saison prochaine ? Vous souhaitez continuer votre carrière, prolonger, chercher un nouveau défi ?

Je ne sais pas. Tout ce que je veux c'est que le 20 mai le SM Caen soit en Ligue 1. Après, Dieu merci, pour l'instant je me sens bien physiquement mais je ne vois pas plus loin que le 20 mai. J'ai envie que le club se sauve. C'est la seule chose à laquelle je pense. On verra ça plus tard, chaque chose en son temps.