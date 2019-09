Ligue 1 : Yoann Court 2 - Olympique Lyonnais 2. Un nouveau match nul pour le Stade Brestois

Court célèbre son second but avec Belkebla

Brest, France

Brest l'a échappé belle. A cinq minutes de la fin, le Stade faisait le compte de ses regrets, mené qu'il était par l'Olympique Lyonnais. Deux erreurs défensives ayant coûté deux buts, deux penaltys non accordés par Amaury Delerue.

Et puis, Yoann Court à surgit. Comme à Bordeaux. Comme en première période. Le milieu offensif brestois a sauvé le point du nul (2-2)

Le match

Brest livre la même première période qu'à Bordeaux. Une étourderie défensive coûte l'ouverture du score. Auteur d'une perte de balle dans sa surface, Diallo offre le but à Dembélé (0-1, 28e). Le doute ne dure pas longtemps. Plus généreux, Brest égalise grâce à un centre de Court non dévié (1-1, 29e).

Lyon, pourtant contraint à la réaction, ne montre pas son meilleur visage. Mais sur un mouvement, sur un action, il porte le danger. Larsonneur est sauvé par son poteau.

Il n'empêche, c'est Brest qui fait la meilleure impression d'ensemble. Le Stade est compact, met d'impact, et Amaury Delerue aurait du accorder deux penaltys pour des mains lyonnaises, aux 45e et 58e.

En seconde période, Brest subit d'avantage. Et une nouvelle perte de balle, de Belkebla cette fois-ci, amène le second but lyonnais (1-2, 69e). Alors qu'il ne semblait plus pouvoir revenir, Court tire entre les jambes de Denayer et sauve le point (2-2, 85e).

Le Brestois du match

Double passeur décisif à Bordeaux lors de la dernière journée, Yoann Court est cette fois-ci double buteur. Contre Lyon, il a eu la réussite du buteur. Son premier but est un centre non dévié, son second passe entre les jambes d'un défenseur lyonnais et vient se ficher entre Lopes et son premier poteau.

A l'image de son équipe, Court se dépense est en est récompensé, il est impliqué sur cinq des sept derniers buts brestois.