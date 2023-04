Ligue 1 : Youcef Belaïli est de retour à l'AC Ajaccio, en "phase de réathlétisation"

"Notre attaquant est rentré dans la cité impériale hier soir", écrit ce mercredi l'AC Ajaccio dans un communiqué de presse. La "disparition", depuis la fin de la trêve internationale, de Youcef Belaïli avait fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Justifiée par une blessure du joueur aux adducteurs, qui aurait préféré rester en Algérie pour se faire soigner, elle serait en fait due à un désaccord avec la direction ajaccienne, selon les médias algériens.

ⓘ Publicité

"Le club avait décidé d’octroyer quelques jours supplémentaires à Youcef Belaïli en raison de sa blessure aux adducteurs", justifie le club, qui ne s'était pas exprimé jusque-là. Le joueur a donc été "reçu par le coach Olivier Pantaloni et le coordinateur sportif Johan Cavalli pour ses 48h de retard", poursuit le communiqué, avant de préciser que Youcef Belaïli est d'ores et déjà "en phase de réathlétisation sur les terrains de Timizzolu".

À lire aussi Crise diplomatique à l'AC Ajaccio autour de la "disparition" de Youcef Belaïli

Alors que Youcef Belaïli a adopté une attitude similaire il y a 1 an, avec le Stade Brestois, son absence en Corse depuis la fin de la trêve internationale a été largement remarquée et relayée. Selon les médias algériens, la blessure du numéro 10 est "bidon" et son absence était en fait la conséquence d'un "désaccord avec la direction de l'ACA".