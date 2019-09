Ligue 2 : 1 point c'est déjà bien pour l'USO à Ajaccio

Orléans, France

La 7e journée du championnat de Ligue 2 marquait le retour à la compétition après 15 jours de trêve pour l'US Orléans. Et visiblement les ajustements opérés pendant cette période ont porté leurs fruits en 1ère mi-temps. Maîtres du ballon la plupart du temps, les orléanais peinaient pourtant à mettre en difficulté le gardien corse. Privés de possession, les ajacciens avaient du mal à construire le jeu, mais malgré un match plutôt pauvre en occasions de but, ce sont quand même les corses qui ont eu la plus belle action de la 1ère mi-temps, sur une tête d'Avinel à bout portant (35è minute), bien sortie par Vachoux, le portier de l'USO.

Changement d'ambiance à la pause

Au retour des vestiaires, les corses avaient décidé de se montrer plus offensifs. Mais c'est l'USO qui a eu la 1ère opportunité. Sur une passe en retrait hasardeuse des corses, Scheidler, seul face au portier d'Ajaccio (47è) butait sur ce dernier obstacle. Plus vifs sur les côtés, les ajacciens arrivaient plus souvent dans la surface orléanaise, mais l'USO a su faire bloc et repousser les assauts. Jusqu'à cette ultime tentative à la 88ème minute de jeu, où, cette fois, c'est l'imprécision de Gaëtan Courtet, l'attaquant de l'ACA, qui n'a pas réussi à cadrer une tête à 6 mètres du but et qui permet à l'USO de prendre un point et gagner une place au classement.

Les réactions d'après-match

L'entraîneur orléanais Didier Ollé-Nicolle

Le milieu de terrain Amine Talal

