Ligue 2 : un petit FC Metz se contente du nul à Auxerre

Metz, France

Les disciples de St Symphorien ont été freinés ce samedi par les protégés de l'Abbé Deschamps. Dans cette rencontre décalée de la 31ème journée de la Ligue 2, Auxerre et Metz se sont quitté sur un score nul et vierge (0-0). Le leader grenat n'a pas pesé offensivement et a souffert après la pause. C'est le 8ème match nul de la saison pour le FC Metz.

Pour cette rencontre sur le pré bourguignon, le FC Metz est privé d' Opa Nguette, suspendu, mais il enregistre le retour de John Boye en défense. Auxerre, de son côté, aligne une défense renforcée avec 3 joueurs en charnière centrale.

Face à des Auxerrois repliés en défense, le leader grenat peine à se montrer dangereux en première période. Seul Habib Diallo (40') inquiète de la tête le gardien de l' AJA, après un coup franc de Farid Boulaya. La plus belle occasion de cette première période est finalement à mettre au crédit d'Auxerre : au quart de jeu, Lamine Fomba tente sa chance de loin. Sa frappe heurte le poteau du portier messin. A la pause, les 2 équipes se neutralisent logiquement.

Après la pause, le FC Metz est bousculé par l' AJ Auxerre. Les frappes se multiplient devant es cages d'Alexandre Oukidja, mais l'efficacité n'est pas au bout. Offensivement, le FC Metz continue d'être à la peine, malgré les entrées en jeu de Rivière et Jallow. En toute fin de rencontre, Auxerre est tout proche de la victoire, mais la frappe de Dugimont est dévié en corner par le portier messin. Ouf !

Le leader messin n'était donc pas dans son assiette ce samedi en Bourgogne, mais il a su éviter la défaite et c'est bien là l'essentiel.

Au classement, le FC Metz compte six points d'avance sur Brest, 2ème et 12 sur le Paris FC, 3ème. Prochain match, ce vendredi, à la maison, contre Châteauroux.