Ligue 2 : Le FC Metz s'impose à Ajaccio et fait un pas très important vers la remontée

Ajaccio, France

Une victoire de plus pour le leader messin qui peut mettre le champagne au frais pour fêter prochainement son retour en Ligue 1 ! Ce vendredi 19 avril, à l'occasion de la 33ème journée de la Ligue 2, le FC Metz s'est imposé sur la pelouse du stade Ange Casanova face au Gazélec Ajaccio, 2 à 0. Ce 21ème succès de la saison place le club à la Croix de Lorraine dans les meilleurs dispositions pour la remontée. Son officialisation pourrait intervenir dès mardi, à l'occasion de réception du GF 38.

Une première période sans saveur

Pour la première fois de son histoire, le FC Metz découvre le stade Ange Casanova. Jamais auparavant, le club lorrain n'avait affronté le Gazélec sur sa pelouse. Une découverte qui semble déplaire aux messins durant la première période. Sans être inquiété, le club à la Croix de Lorraine ne semble pas être dans un bon jour : pas ou peu de rythme, beaucoup trop déchet technique et au final, une seule occasion avant la pause, une frappe de Victorien Angban non cadré. Une première mi-temps sans saveur !

#GFCAFCM (0-0, MT) C'est la pause à Ajaccio. Au terme d'une première période pauvre en occasions, les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score nul et vierge. — FC Metz ☨ (@FCMetz) April 19, 2019

Après la pause, le leader retrouve son niveau qui est le sien

Au retour des vestiaires, le FC Metz hausse enfin son niveau de jeu. à la 49ème minute, Farid Boulaya décroche un coup franc vicieux que ne contrôle pas le portier corse. En renard des surfaces, John Boye reprend le ballon et inscrit son premier but de la saison (0-1). Les Ajacciens tentent ensuite de réagir, mais la défense messine tient bon et son gardien Alexandre Oukidja détourne notamment une jolie du gazier Mayoro N'Doye. Les grenats laissent passer l'orage. Renaud Cohade frappe le poteau puis c'est finalement Ibrahima Niane sur une offrande de son compatriote Habib Diallo qui inscrit le but messin du break (0-2).

On sort le champagne du frigo ce mardi

Après cette 21ème victoire en championnat, le leader messin compte désormais 71 points. Lorient battu par Troyes et le Paris FC qui a perdu au Havre, respectivement 5ème et 4ème au classement ne peuvent plus revenir à hauteur du FC Metz. A cette heure, les grenats sont sûrs et certains de finir sur le podium de ce championnat. Mais le but final, on le sait, c'est la remontée directe, puis le titre. En ce qui concerne le retour dans l'élite et bien l'affaire pourrait être pliée à l'issue de la prochaine journée. Le FC Metz pourrait officiellement retourner dans l'élite du foot français si :

Le FC Metz s'impose contre Grenoble

Le FC Metz fait match nul et que Troyes ne gagne pas contre le Red Star

le FC Metz s'incline et que dans le même temps, Troyes perd contre le Red Star

🚨 Mardi soir, le #FCMetz pourrait obtenir son ticket pour la Ligue 1 ! Pour l'occasion, profitez d'une offre exceptionnelle sur le prix des maillots et venez tous soutenir nos joueurs en Grenat ▶️ https://t.co/iVvKLN9Qm7pic.twitter.com/5McQSImS5m — FC Metz ☨ (@FCMetz) April 19, 2019

Les réactions des joueurs du FC Metz et du staff

Vincent Hognon, le coach adjoint du FC Metz Copier

Thomas Delaine, le défenseur du FC Metz Copier