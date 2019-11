Ligue 2 : les voyages compensatoires du Clermont Foot à la diète au Montpied

Clermont-Ferrand, France

D'habitude, le FC Chambly (16e avec 13 points) reste dans l'Oise pour jouer ses matches à domicile, mais c'est à Beauvais. Le stade des Marais n'étant pas homologué pour les matchs de Ligue 2. Cette fois, les promus vont carrément délocaliser leur match au stade Charléty à Paris. Une pelouse que le Clermont Foot a déjà foulé avec réussite cette saison face au Paris FC (victoire 2 à 0, le 20 septembre).

12 des 18 points loin du Montpied

Chambly est sur une trajectoire inquiétante avec quatre défaites lors des cinq derniers matchs. Dont une très lourde le week-end dernier face à Guingamp (5 buts à 1). Côté trajectoire, le Clermont Foot se trouve plutôt sur des montagnes russes. Très à l'aise en déplacement, il n'enchaîne pas au Montpied.

Témoin ce bilan comptable : 12 des 18 points glanés cette saison l'ont été à l'extérieur. Et à l'exception de la réception inaugurale de Châteauroux (3 à 0) fin juillet, les Auvergnats n'ont jamais réussi à gagner à la maison. Dernier revers en date samedi face au Mans, provoquant les sifflets du public. Ce qui a eu le don d'agacer Pascal Gastien. Une victoire à Charléty devrait redonner le sourire au technicien auvergnat. Pas simple pour le capitaine Jonathan Iglesias.

Le capitaine du Clermont Foot Jonathan Iglesias s'attend à un match très serré Copier

Des promus coriaces

Conséquence de cette irrégularité chronique, une tiède 11e place au classement général après 13 matches de championnat. Et on ne peut pas dire que les Clermontois ont de la marge face aux promus puisqu'ils ont perdu contre Rodez le 18 octobre et face au Mans samedi dernier. La méfiance est donc de mise pour le gardien de but clermontois Maxime Dupé.

Le gardien de but clermontois Maxime Dupé se méfie de Chambly Copier

Retour de Grbic, Gastien suspendu, Phojo malade

Des nouvelles de l'effectif pour finir. Clermont pourra compter sur son buteur autrichien Adrian Grbic, de retour de suspension. Tout comme Jim Allevinah. En revanche, le milieu de terrain Johan Gastien doit purger le premier de ses deux matchs, après le carton rouge direct reçu face aux Manceaux. Il manquera également le déplacement à Bergerac le week-end suivant à l'occasion du 7e tour de la Coupe de France. Jérôme Phojo, malade, est forfait.