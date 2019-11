Ligue 2 : L'USO à la recherche du temps perdu face à Valenciennes

L'USO veut enfin gagner à domicile, se sortir de la zone rouge et de la dernière place. Valenciennes (13è, 17 points), qui n'a plus gagné depuis fin août espère ne pas s'en approcher. La 15è journée de championnat oppose ce vendredi 2 équipes mal en point, mais, Orléans n'a pas droit à l'erreur.

Ce week-end, l'USO et Valenciennes, plutôt dans le brouillard en championnat, ont eu droit à un coin de ciel bleu grâce à la parenthèse Coupe de France. Qualifiées toutes les 2 pour le prochain tour face à des amateurs (Villemomble et St-Maximin), les 2 formations ambitionnent évidemment de surfer sur cette victoire qui les fuyait depuis plusieurs journées.

Jamais très loin...mais

Pour Orléans, après l'annonce du départ prévu de son manager général Anthar Yahia, toute l'attention est aujourd'hui portée sur le terrain. Et c'est vrai que les orléanais ne sont pas si loin : dans le jeu, comme le rappellent Didier ollé-Nicolle, l'entraîneur et le milieu Thomas Ephestion, mais aussi au niveau des points (4 de retard sur Le Mans, le 17ème). "Il faut enclencher une série" répètent les 2 hommes. Et c'est vrai qu'en enchaînant quelques résultats positifs, cela peut aller vite et on pourrait rattraper un peu ce début de saison compliqué."

"Il ne faut pas se mettre la pression, mais ne pas y aller en dilettante, non plus car il n'y a plus personne derrière nous" estime le milieu Thomas Ephestion © Radio France - Johan Gand

Le souci, comme le constate Thomas Ephestion, c'est que les orléanais ne sont jamais loin, mais ils n'y sont pas. Et il concède volontiers "C'est vrai qu'on joue plutôt bien ces derniers matchs, on a la maîtrise sur nos adversaires, mais souvent ce sont eux qui repartent avec la victoire. Evidemment on préférerait être moins beaux dans le jeu si c'est pour gagner"

Pas de gros reproches mais plus d'exigence

Didier Ollé-Nicolle le répète à l'envi, il n'a pas grand-chose à reprocher à ses joueurs. La finition exceptée. "C'est un groupe qui bosse. A chaque match j'y crois et si on continue ainsi et que tout le monde reste cohérent il n'y a pas de raison que cela ne tourne pas". Mais le coach orléanais sait aussi qu "il y a des qualités et des défauts. Si on en est là...". Il note également des similitudes avec Valenciennes "Il y a 15 jours contre Châteauroux, ils font un bon match, qu'ils auraient logiquement mérité de gagner 3 ou 4-0, comme nous face au Paris FC." Le groupe orléanais s'est fixé comme objectif de se rapprocher au maximum (voire d'atteindre et dépasser) des 20 points à la trêve. Il n'en reste que 15 à prendre, en tout.

Didier Ollé-Nicolle, l'entraîneur, conserve toute sa confiance dans son groupe "qui bosse bien" © Radio France - Johan Gand

Les 2 équipes semblent touchées par le même mal en ce moment, la difficulté à trouver le chemin des filets. A part la coupe, Valenciennes n'a plus marqué depuis 2 mois. C'est d'ailleurs l'une des pires attaques de Ligue 2 (seulement 7 buts marqués en 14 journées). L'USO, malgré ses soucis d'efficacité, fait un peu mieux (10 buts), mais par rapport au nombre d'occasions que l'équipe se procure, le total reste bien maigre.

Des absents de chaque côté

Sur le front des absences, les 2 équipes sont à peu près ex-aequo. Les orléanais sont privés de Thiam, d'Arpino(cuisse) et Benkaïd, quant à Cédric Cambon, il est incertain en raison d'une douleur persistante au mollet, 19 joueurs sont donc convoqués. Valenciennes, pour sa part après un match houleux contre Châteauroux compte 3 suspendus (Masson, Guillaume, Kocic).

Après avoir senti, une nouvelle fois, une gêne au mollet, la séance a été écourtée pour Cédric Cambon, qui est incertain © Radio France - Johan Gand

19 joueurs prévus, si Cédric Cambon ne peut tenir sa place - USO Foot

