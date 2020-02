Ligue 2 : le Clermont Foot ne veut pas gâcher à Auxerre

Clermont-Ferrand, France

Même pas le temps de souffler pour les footballeurs clermontois qui jouent ce mardi soir à Auxerre (21h05) pour le compte de la 23e journée de Ligue 2. Quatre jours après leur victoire contre l'US Orléans, vendredi, 3 buts à 1, tout peut être remis en question dans la lutte effrénée pour accrocher une des places de barragistes. Avant ce déplacement dans l'Yonne, les Auvergnats ont réintégré le Top 5 au détriment du Havre tenu en échec par Lens. Deux autres prétendants aux play-off, Troyes et Ajaccio, ont carrément chuté à la maison (face à Grenoble et Châteauroux). Nouvelle preuve que tout relâchement peut se payer cash et bousculer la hiérarchie.

Les Auxerrois, qui viennent de perdre injustement à Guingamp (1 à 0), sont englués dans le ventre mou du championnat (12e) et accusent déjà 11 points de retard sur le Clermont Foot. Rédhibitoire pour les barrages ? Peut-être pas mais ça tiendrait du miracle. Les Clermontois savent qu'un déplacement à l'Abbé-Deschamps n'est jamais neutre. Donc plus que jamais, faut pas gâcher, comme dirait l'autre... Confirmation du milieu offensif Jason Berthomier, auteur d'un doublé contre l'US Orléans.

Jason Berthomier ambitieux mais prudent le déplacement à Auxerre Copier

Jason Berthomier auteur d'un doublé face à l'US Orléans - © B. Cherasse / CF63

La dernière fois que la bande à Pascal Gastien a quitté bredouille une pelouse de Ligue 2, c'était le 2 novembre 2019, soir de réception du Mans (0-1). Depuis, Clermont a enchaîné une série de 10 matches sans défaite en championnat (élimination à Bergerac en Coupe de France) et a pris 20 points, dont la moitié à domicile. Et c'est bien ça la nouveauté depuis la fin novembre. Adrian Grbic (16 buts) et ses potes sont désormais aussi efficaces au stade Gabriel-Montpied. Une constance qu'il faudra encore prouver ce mardi soir en Bourgogne, avant de recevoir Valenciennes (adversaire direct pour les play-off) trois jours plus tard.