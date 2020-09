Ligue 2 : Sochaux à Ajaccio, pour garder le cap en Corse

Adama Niane (à gauche sur l'image) et Johan Martial posent pour la première fois en jaune et bleu (autour de Thomas Deniaud, le directeur sportif)

Sochaux aime les voyages en Corse. Pas uniquement pour le paysage mais parce que le FCSM est plutôt en réussite ces dernières saisons à Ajaccio, particulièrement sur le terrain de l'ACA où il se rend ce samedi pour le compte de la 5ème journée de Ligue 2. Avec 4 succès notamment sur ces 8 dernières années, les jaune et bleu performent régulièrement sur la pelouse de François Coty où ils restent sur une victoire 3-2 en septembre 2018 (pour une seule défaite la même année, et sur le même score mais en février lors de la saison précédente). Cet historique plus que favorable doit néanmoins être pris avec des pincettes.

Le duel de ce samedi ne s'annonce pas gagné d'avance, loin de là prévient même Maxence Prévot "On sait qu'ils sont sur une mauvaise dynamique, ils n'ont pas encore gagné un seul match (3 défaites, 0 but marqué, et un match en retard à jouer ce mercredi face à Dunkerque), mais leur équipe n'a pas beaucoup changé par rapport à la saison passée (Courtet et Nouri sont même revenus cet été), et l'an dernier, avant la fin de la compétition pour cause de crise sanitaire, ils jouaient la montée, on sait que c'est une grosse équipe avec de gros joueurs, on n'y va pas en se disant que c'est gagné d'office" avertit le portier sochalien.

"Se concentrer sur le jeu, et uniquement le jeu" - Omar Daf, coach du FCSM

Maxence Prévot qui insiste quand même sur la solidité de son équipe en ce début de saison (1 victoire, 1 nul et zéro but encaissé en déplacement) et sa force de caractère "On a su revenir contre Rodez, ça prouve notre force mentale. Après il ne faut pas revivre le match de Toulouse où on a beaucoup subi, mais s'il faut encore le faire, on le fera, on est capable de tenir un résultat, et espérer mieux en marquant sur une de nos occasions".

Omar Daf abonde dans le sens de son gardien de but "A nous de rester concentrés sur le jeu, et uniquement sur le jeu. C'est un match important pour les deux équipes, mais nous on a des arguments. On doit continuer à être dynamique, on a de la qualité aussi pour continuer notre marche en avant" explique l'entraîneur sochalien, satisfait et soulagé de récupérer Pogba et Soumaré, guéris du COVID (aucun nouveau cas à déplorer cette semaine), et Lopy remis de son KO contre Toulouse. Le coach du FCSM qui, en revanche, redoute de devoir se passer encore d'autres joueurs clés "Je ne vais pas vous dire quels sont les joueurs incertains, je ne suis pas naïf au point de renseigner l'adversaire". Moltenis (cheville), Thioune ou encore Diédhiou sont les joueurs en question alors que pour Ouréga, le forfait est acté par Omar Daf, et que Kaabouni doit encore prendre du temps de jeu avec la réserve toujours selon le technicien sochalien.

Martial pas encore prêt

L'entraîneur des jaune et bleu pourra néanmoins compter prochainement sur deux nouveaux joueurs. Adama Niane et Johan Martial ont été présentés officiellement à la presse ce vendredi. L'attaquant malien et le défenseur guadeloupéen ont posé en jaune et bleu et exprimé de concert leur envie pressante de jouer pour Sochaux "J'ai joué à l'étranger, mais je voulais vraiment revenir en France, et en Ligue 2, c'est un très bon championnat. En plus, le FCSM a des ambitions, un projet, ça m'a tout de suite plu, en plus, je connais Omar Daf avec qui j'ai joué à Brest, tout ça compte" affirme plein d'enthousiasme Johan Martial qui confesse ne pas être encore prêt à jouer.

Johan Martial se dit heureux de signer à Sochaux "J'espère apporter le maximum pour aider le club à atteindre ses objectifs" a notamment déclaré le défenseur guadeloupéen lors de sa présentation à la presse ce vendredi © Radio France - Hervé Blanchard

"Je me suis entraîné avec Versailles en N2 (il a arrêté la compétition en mars dernier dans le championnat grec), mais ce n'est pas une grosse préparation, j'ai un petit retard à combler, mais dans trois semaines environ je pense être prêt" assure l'ex-défenseur de Bastia, Troyes et Brest, et frère aîné d'Anthony, l'attaquant international de Manchester United. A ce propos, il a tenu à être très clair "La comparaison avec mon frère ? Tout dépend du contexte. Là, je suis à Sochaux donc on parle de Sochaux, mais une autre fois, je pourrais vous en parler, pas de souci" recadre poliment l'ex-champion d'Europe français des moins de 19 ans

Niane dans le groupe ?

Si Martial ne sera pas dans l'avion pour Ajaccio, Adama Niane y sera peut-être. L'attaquant malien, meilleur buteur de la Ligue 2 en 2017 avec Troyes (23 buts), est "qualifié" selon Thomas Deniaud, et donc autorisé à figurer dès ce samedi sur la feuille de match "mais la décision sera prise par Omar Daf" précise le directeur sportif du FCSM. En attendant, Niane revient dans un championnat qu'il connaît bien avec une soif de revanche après deux années difficiles en Belgique "J'ai connu des moments difficiles à Charleroi en raison de problèmes familiaux (décès de son frère), mais maintenant, je veux retrouver le plaisir de jouer, d'être sur le terrain. Ici à Sochaux, j'ai trouvé un club familial, il y a beaucoup d'Africains, on est tous pareils, c'est comme une famille, et c'est pour ça que je suis franchement très heureux d'être ici".

Adama Niane espère autant briller avec Sochaux qu'avec Troyes qui l'avait consacré meilleur buteur de la Ligue 2 en 2017 avec 23 buts © Radio France - Hervé Blanchard

Le match Ajaccio-Sochaux est à vivre en direct et en intégralité dès 18h45 ce samedi sur France Bleu Belfort-Montbéliard avec les commentaires de Hervé Blanchard.