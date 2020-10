Ligue 2 : Yanis Barka sauve l'ASNL d'une défaite à Pau (1-1)

L'ASNL était en déplacement à Pau ce samedi pour le compte de la 6e journée de Ligue 2. Les Nancéiens sont allés chercher le point du match nul, en étant en infériorité numérique pendant une heure après l'expulsion d'Akichi (30') et un CSC de Karamoko (40). Yanis Barka (85') est l'homme providentiel de l'ASNL, auteur d'un superbe but, l'attaquant formé en forêt de Haye permet à son équipe d'éviter une trêve internationale compliquée. Au classement, l'ASNL reste en difficulté à la 16e place.

Les faits marquants du match

L'intervention non maîtrisée d'Akichi sur Sabaly et le carton rouge qui a suivi à la demi-heure de jeu aurait pu être le tournant de cette rencontre. Un fait de jeu qui est intervenu 10 minutes avant l'ouverture du score paloise, survenue sur un centre de Scaramozzino dévié par le malheureux Karamoko dans son but. Rageant, car auparavant les Nancéiens s'étaient crées les meilleures situations et surtout la plus belle occasion par Rayan Philippe, qui, suite à un service au millimètre d'Amine Bassi (24') ne cadrait pas se reprise de la tête À la pause, l'ASNL Nancy est menée contre un adversaire qui n'en demandait pas autant.

Yanis Barka à point nommé

Les Palois restent bien en place et attendent que l'ASNL sorte de son camp. La crainte de prendre un deuxième but freinent les Nancéiens dans leurs intentions. Ils ne réagissent que trop rarement, mis à part lors d'un face à face de Mickaël Biron avec le gardien adverse malheureusement perdu par l'ex-joueur du SAS Epinal (61'). La case des occasions et des situations restent peu fournie et Jean-Louis Garcia effectue alors des changements qui vont s’avérer payants : Triboulet, Cissoko, Latouchent et Barka font tour à tour leurs entrées. Alors que la rencontre offre peu d'émotions, Triboulet s'échappe côté droit et centre pour Barka qui se trouve plein axe à l entrée de la surface de réparation, le joueur formé en forêt de Haye enroule parfaitement sa frappe et signe l'égalisation (85'). Ouf ! Nancy revient de loin et assure le minimum contre un adversaire pourtant limité.