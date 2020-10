Ligue 2 : une victoire qui fait du bien pour Amiens qui s'impose (1-0) face à Grenoble

Une victoire qui fait beaucoup de bien ! Amiens sort un peu de sa torpeur et enregistre sa deuxième victoire de la saison. Les joueurs d'Oswald Tanchot ont battu Grenoble (1-0) grâce à un but de Stephen Odey.

Grosse occasion d'entrée

Amiens aurait pu emballer la rencontre d'entrée. Dans la première minute, ce même Stephen Odey, après une grosse percée plein axe n'a malheureusement pas cadré. Le Nigérian a trop ouvert son pied.

C'est ensuite Grenoble qui a accéléré et s'est montré dangereux. Heureusement pour Amiens, Régis Gurtner s'est interposé à trois reprises. La formation Iséroise aurait pu ouvrir le score mais Willy Semedo a été signalé hors-jeu.

Odey ouvre son compteur

Impuissants offensivement, avec un public toujours hostile envers les dirigeants picards, Amiens s'est réveillé ! Stephen Odey, en détournant une lourde frappe de Nicholas Opoku a trompé le gardien Grenoblois, pour le plus grand bonheur de la Licorne.

Et le score n'a plus bougé. Amiens glane sa deuxième victoire de la saison et sort temporairement de la crise en se donnant un peu d'air. Les joueurs d'Oswald Tanchot iront à Sochaux dans une semaine.