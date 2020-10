Ligue 2 : l'ASNL trouve la solution en seconde période face à Châteauroux (2-1)

L'ASNL recevait ce samedi Châteauroux à huis clos. L'ASNL, menée après un but superbe de Romain Grange (15') a réagi en seconde période, grâce à Bassi sur penalty (54') et Coulibaly (71'). L'ASNL enchaîne un deuxième succès de suite. Au classement, l'ASNL gagne du terrain et se retrouve 13e.