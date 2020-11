Ligue 2 : une défaite inquiétante pour Amiens battu par Auxerre (2-1)

Steven Mendoza et les Amiénois face à Auxerre

L'Amiens SC s'incline à Auxerre pour le compte de la dixième journée de Ligue 2. L'équipe d'Oswald Tanchot a affiché trop de faiblesses pour espérer inquiéter les Bourguignons malgré la réduction du score de Cheick timité en fin de match.

Sur un rythme assez élevé en première mi-temps, Amiens s'est crée la première grosse occasion du match. Sur un coup franc, Steeven Mendoza a trouvé sur sa route Donovan Leon. Le gardien auxerrois a détourné une belle frappe du Colombien.

Auxerre, très en forme et efficace offensivement depuis le début de saison s'est réveillé, notamment par l'intermédiaire du meilleur buteur de Ligue 2. Mais Mickaël Le Bihan a trouvé sur sa route le gardien de l'ASC. Régis Gurtner a retardé l'échéance avec de gros arrêts.

Amiens surclassé

Mais le couperet est tombé malgré la présence de Gurtner. Hamza Sakhi a ouvert le score juste avant la pause. L'Amiens SC, malheureusement trop habitué à ces buts encaissés dans le money-time est reparti aux vestiaires mené.

En seconde période, l'équipe d'Oswald Tanchot a montré encore ses faiblesses et encaissé un second but inscrit par Rémy Dugimont. Trop peu inspiré, surclassés par les Auxerrois, les Amiénois ont ronronné.

Timité entretient l'espoir

Et pourtant, contre le cours du jeu, Amiens a réduit le score à un quart d'heure de la fin du match grâce à une belle reprise de volée de Cheick Timité rentré en jeu quelques minutes plus tôt.

Mais la flamme s'est vite éteinte. Amiens n'a pas surfé sur ce but pour emballer la fin de match et s'incline pour la deuxième fois consécutive après avoir perdu contre Toulouse.

Le prochain match pour l'Amiens SC est prévu le samedi 21 novembre, au stade de la Licorne face à Clermont et après la trêve internationale.