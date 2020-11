Ligue 2 : Amiens glane un point (1-1) face à Clermont

Après deux défaites consécutives, Amiens se rassure un peu en Ligue 2. Avec une équipe jeune et remaniée les Amiénois glanent un point face à une bonne équipe de Clermont (1-1).

Pour recevoir Clermont, cinquième du classement avant cette onzième journée de Ligue 2, Oswald Tanchot a fait des paris. Le coach de l'Amiens SC a titularisé le jeune Darell Tokpa, 19 ans et jamais apparu avec l'équipe professionnelle. Gaoussou Traoré ou encore Nathan Monzango étaient également dans le onze de départ.

Et cette formation amiénoise très jeune et également en plein doute après deux défaites de suite et une quinzième place au classement a été étouffée pendant le premier quart d'heure. Clermont a dominé l'entame de match de la tête et des épaules. Grâce à un arrêt de Régis Gurtner Amiens s'est maintenu pour finalement progressivement se réveiller.

Amiens ouvre le score

Par deux fois, d'abord grâce à Darell Tokpa puis Steeven Mendoza qui a trouvé le poteau Amiens a failli ouvrir le score. Et ces occasions ont réveillé les Picards qui ont fait preuve de caractère. Et grâce à une action initiée par Steeven Mendoza l'ASC a ouvert le score juste avant la pause. Une belle histoire pour Darell Tokpa qui en mettant la pression a poussé les défenseurs de Clermont à la faute et c'est Akim Zedadka qui a marqué contre son camp (44e).

Bayo égalise

En seconde mi-temps, Amiens a tenté d'appuyer sur la tête des Auvergnats. Mais Steeven Mendoza, après une belle percée dans la surface de réparation a fait le mauvais choix. Le Colombien a frappé plutôt que de centrer en retrait. Et ce sont les Clermontois qui ont fait reculer les Picards.

Discret pendant la première période, l'attaquant de Clermont Mohamed Bayo a inscrit son sixième but de la saison et a égalisé (67e) pour son équipe. Et le score n'a plus bougé. Amiens s'est un peu rassuré avant d'aller à Troyes dans une semaine.