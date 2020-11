Ligue 2 : avec sa dernière recrue, la Berri ne veut pas revenir bredouille de Caen

La préparation de cette douzième journée de Ligue 2 a été plus sereine chez les Castelroussins. Avec moins de pression dû au succès obtenu face à Sochaux (2 à 1) samedi dernier, même si la Berri à encore une trentaine de points à aller chercher pour se maintenir. L'idée est de poursuivre sur cette dynamique en allant pourquoi pas aller chercher un ou des points à Caen, comme le souligne Nicolas Usaï, le technicien castelroussin : "Notre objectif est d'enchaîner et de créer une dynamique positive. Au delà de ça, nous disposons de l’intégralité de notre effectif. En effet, pour la deuxième fois nous avons été épargnés par le covid-19, à nous d'en profiter."

Yanis Merdji est du voyage, Razak Boukari est ménagé

Si Nicolas Usaï dispose de tout son effectif, il a décidé d'emmener ce samedi sa dernière recrue, Yanis Merdji, mais de laisser au repos Razak Boukari : "Nous avons l'idée de gérer son retour, il nous a apporté sur une heure de jeu". "Quand nous attaquons une semaine à trois matchs, même si c'est excitant et que ce sont des choses qu'il faut apprécier, notre objectif est de garder Razak Boukari, une des forces vives du groupe et en plus ça lui évite de faire ce long voyage en car." Si Razak Boukari est ménagé, d'autres joueurs sortent du groupe comme Philippe Kény et Jérémy Cordoval. A noter les retours d'Opa Sanganté et de Léandro Moranté et la première apparition dans le groupe de Yanis Merdji.

Les Castelroussins doivent s'attendre à souffrir face à une formation caennaise redoutable dans son stade Michel-D'ornano. Les Normands restent sur trois victoires de suite. Sur les cinq derniers matchs, les joueurs de Pascal Dupraz totalisent sur leur pelouse quatre succès et un match nul 0 à 0 face à Chambly.

La Berri a donc une belle occasion de se faire à nouveau remarquer. Si elle ramène au minimum le point du match nul même si cela dépend bien sur du scénario, ce sera déjà un bon résultat alors imaginez une victoire ce qui permettrait aux Berrichons de terminer ce mois de Novembre en boulet de canon.