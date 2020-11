Ligue 2 : sixième défaite de la saison pour Amiens qui s'incline (2-1) à Troyes

A Troyes, Amiens a, encore une fois été bien trop pâle et s'est incliné face à l'ESTAC (2-1). Un penalty de Steven Mendoza a entretenu la flamme de l'espoir en fin de match mais cela n'a pas été suffisant. La situation du club picard reste inquiétante. Amiens est quatorzième à un point de la zone rouge.

Contrairement au match de la semaine dernière contre Clermont, Amiens a été plus entreprenant d'entrée de jeu. Sur un ballon mal maîtrisé par les Troyens, Arnaud Lusamba, plein axe aurait pu frapper mais a servi Alexis Blin qui a décroché un tir bien boxé par Gauthier Gallon. Ce même Arnaud Lusamba, sur un coup-franc flottant a ensuite inquiété le portier de l'ESTAC, mais sans concrétiser.

Amiens n'a pas de buteur

Et juste après cet occasion picarde, les Troyens ont réagit et ouvert le score grâce à l'inévitable Yoann Touzghar. L'ex Amiénois, en renard des surfaces a repris la frappe de Dylan Saint-Louis et inscrit son sixième but depuis le début de saison (1-0) dès la onzième minute.

Je reconnais la supériorité de Troyes. Oswald Tanchot

Sûr de leurs forces face à des Picards qui, au contraire ont paniqué et reculé, les Troyens ont doublé la mise juste avant la pause grâce à Dylan Saint-Louis (2-0), un coup de massue pour les joueurs d'Oswald Tanchot.

En manque de tout, les Amiénois ont encore subi et même dès l'entame de la seconde période. Heureusement Régis Gurtner, grâce à plusieurs arrêts spectaculaire, dont un sur un corner des Troyens a réussi à éviter le naufrage.

Mendoza entretient l'espoir

Amiens a tout de même réagit en fin de match. A dix minutes de la fin, sur le seul mouvement collectif inspiré de la seconde mi-temps, Steeven Mendoza a bien centré pour Stephen Odey rentré quelques instants plus tôt. Le Nigérian, taclé par Gauthier gallon a provoqué le penalty, transforme par Steeven Mendoza (2-1).

Mais ça n'a pas été suffisant et Arnaud Lusamba a même été expulsé dans le temps additionnel. Avec les blessures de d'Emmanuel Lomotey, de Sanasi Sy, le tableau est sombre.

Les Amiénois d'Oswald Tanchot vont enchaîner. Après Troyes ils rejouent dès mardi soir à domicile face à Dunkerque pour le compte de la treizième journée de Ligue 2. Un match qui sera à vivre à partir de 18h30 sur France Bleu Picardie.