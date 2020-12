Ligue 2 : une victoire (1-0) dans la douleur pour Amiens face à Dunkerque

Trois jours après une défaite à Troyes (2-1) Amiens a cette fois battu Dunkerque (1-0). mais que ce fût dur face au promu nordiste. Amiens a souffert en seconde mi-temps et montré ses fragilités.

Odey en renard des surfaces

Après avoir failli être cueillis à froid par une occasion en début de match d'Ilan Kebbal, les Amiénois ont pris le match en main. Stephen Odey, titulaire pour la première fois depuis le déplacement à Sochaux a ouvert le score (13') en vrai renard des surfaces. le Nigérian a profité d'une erreur de la défense nordiste pour inscrire son second but depuis le début de saison.

Et il aurait pu doubler la mise quelques minutes plus tard, encore sur une erreur de la défense de Dunkerque. Stephen Odey, plein axe a déclenché une lourde frappe, bien boxée par Axel Maraval. Bien en place, les Amiénois ont maitrisé leurs adversaires même si l'USLD a un peu accéléré en fin de première période obligeant Régis Gurtner a stopper plusieurs occasions.

Une seconde mi-temps catastrophique

Et malheureusement, Dunkerque est reparti sur les mêmes bases en seconde période et les Amiénois se sont complètement éteints. Battus dans tous les compartiment du jeu, en perte de confiance, les joueurs d'Oswald Tanchot et compté sur plusieurs arrêts, encore une fois de régis Gurtner.

Mais Amiens a préservé l'essentiel pour remporter une quatrième victoire depuis le début de la saison.

Le prochain match d'Amiens est prévu dès samedi prochain. L'équipe entraînée par Oswald Tanchot se rendra dans l'Aveyron pour y affronter Rodez pour le compte de la quatorzième journée de Ligue 2. Un match que vous pourrez vivre à partir de 18h45 sur France Bleu Picardie.