Ligue 2 : Amiens arrache le nul (1-1) contre Chambly

Cheik Timité au milieu de Guillaume Dequaire et Guillaume Heinry

Dans le duel entre deux équipes picardes, Amiens a su finalement trouver les ressources pour égaliser en toute fin de match contre Chambly. Amadou Ciss a marqué en toute fin de match.

Douche froide dès l'entame

Amiens a été cueilli à froid d'entrée par la lanterne rouge du classement. Très bien organisée, en bloc, l'équipe de Chambly a profité, dès la dixième minute d'une erreur amiénoise. Emmanuel Lomotey, de retour de blessure et aligné en défense centrale avec Nicholas Opoku n'a pas su dégager le ballon dans sa propre surface.

L'attaquant de Chambly, Medhy Guezoui était à l'affût, il a ouvert le score et marqué son deuxième but depuis le début de la saison (0-1). Un scénario parfait pour l'équipe de Bruno Luzi, un cauchemar pour celle d'Oswald Tanchot.

Et face à ce bloc redoutablement organisé, Amiens s'est cassé les dents et s'est même exposé aux contre des Isariens. Sans aucune solution et même dominés, les Amiénois sont rentrés aux vestiaires menés par les voisins.

En deuxième période, Amiens s'est réveillé mais trop timidement pour inquiéter Chambly dans les quinze premières minutes de ce second acte. Ni Stephen Odey, ni Juan Otero ni Arnaud Lusamba trop brouillon ne sont parvenus à égaliser.

Et finalement c'est Amadou Ciss, entré en fin de match qui a arraché l'égalisation sur une tête smachée après un coup-franc. Laborieusement, Amiens continue de faire tourner les compteurs.

Vendredi prochain, les joueurs d'Oswald Tanchot auront droit à un autre derby, estampillé Hauts-de-France. L'Amiens SC se déplacera à Valenciennes (20 heures) pour le compte de la seizième journée de Ligue 2