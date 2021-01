Ligue 2 : Amiens arrache un nul (2-2) à Guingamp pour commencer l'année

Pour le premier match de l'année 2021, Amiens poursuit sa série d'invincibilité et la porte à six matches sans défaite. L'ASC a arraché un match nul (2-2) en fin de rencontre grâce à un superbe but du défenseur Mickaël Alphonse.

Guingamp marque le premier but en 2021

C'est Guingamp, qui après une première partie de saison très compliquée a attaqué ce premier match de 2021 tambour battant. Après une première alerte timide sur corner les Bretons ont ouvert le score sur une action confuse. Grâce à un ballon contré par Alexis Blin, Yannick Gomis a trompé Régis Gurtner (6e). Sur cette même action, Amiens a même eu droit à la double peine. Alexis Blin, auteur du but contre son camp s'est blessé. Le capitaine a du céder son brassard à Régis Gurtner et a été remplacé par Gaoussou Traoré.

Lusamba égalise sur penalty

Un début d'année très compliqué donc pour l'équipe d'Oswald Tanchot. Et pourtant, les Picards ont réagit quelques minutes après l'ouverture. Après une faute sur Darell Tokpa, Amiens a obtenu un penalty logique. En l'absence de Steeven Mendoza, en instance de départ en plein mercato et de Stephen Odey, rentré trop tardivement du Nigeria c'est Arnaud Lusamba qui s'est chargé de tirer ce penalty et de le transformer (15e).

L'En Avant double la mise

Mais la pression guingampaise s'est fait plus forte après cette égalisation. Amiens a d'abord tenu grâce à plusieurs arrêts de grande classe de Régis Gurtner. Mais le gardien de l'ASC n'a rien pu faire sur la tête piquée et décroisée de Frantzy Pierrot. Le grand attaquant haïtien a profité de flottements dans la défense picarde pour s'élever plus haut que Nicholas Opoku et doubler la mise (37e).

Guingamp, fort de son avance a dominé le début de deuxième mi-temps. Les bretons, plus rapides, plus percutants ont été plus dangereux. Amiens a tenté de réagir notamment sur coup de pied arrêté frappés par Arnaud Lusamba mais à chaque fois renvoyés par les joueurs de l'En Avant.

Amiens a alors tenté le tout pour le tout en effectuant quatre changement. Jayson Papeau, entré en jeu a été bien inspiré en servant Mickaël Alphonse en fin de match. D'une superbe frappe, l'ancien Dijonnais a trompé le gardien breton et arraché l'égalisation (86e).

Amiens va enchaîner dès vendredi avec un nouveau déplacement dans l'ouest de la France. L'ASC se rendra à Niort pour le compte de la dix-neuvième journée de Ligue 2 (20h).