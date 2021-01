Ligue 2 : Amiens s'impose avec brio (2-0) à Niort

Pas de fin de série et même mieux que ça ! Amiens enchaîne un septième match consécutif sans perdre et même en gagnant. Une victoire nette (2-0) sur la pelouse de Niort grâce à un doublé du Congolais Chadrac Akolo.

Trois jours seulement après son match nul (2-2) à Guingamp, Amiens enchaîne et le fait brillamment. A Niort, l'équipe Picarde s'impose (2-0) grâce au réveil de Chadrac Akolo auteur d'un doublé. L'ASC dépasse Niort au classement et grimpe provisoirement à la huitième place de Ligue 2 à l'issue de la phase des matches allers et avant la rencontre entre Caen et Toulouse lundi.

Dans le froid des Deux-Sèvres, Oswald Tanchot a encore du composer avec les absences, notamment offensives. Steeven Mendoza, Amadou Ciss et Stephen Odey n'ont pas fait le déplacement. Encore une fois, l'entraîneur d'Amiens a du appeler des jeunes du centre de formation à l'image de Darell Tokpa, titularisé sur le front de l'attaque aux côtés de Chadrac Akolo.

Chadrac Akolo se réveille

Après un début timide, quelques coups de pied arrêté mais sans occasion, Amiens a trouvé l'ouverture grâce à son attaquant international Congolais. Suite à un centre fort et tendu de Youssouf Assogba, le ballon a été contré et Chadrac Akolo a parfaitement ouvert son pied pour ajuster Mathieu Michel (24e). Assogba, encore lui aurait pu doubler la mise quelques minutes plus tard mais sa lourde frappe a été contrée sur sa ligne par un défenseur des Chamois.

Le geste génial d'Akolo

Mais ce deuxième but picard est arrivé ! Après une première alerte sur la cage de Régis Gurtner, Amiens est reparti de l'avant et c'est sur une inspiration géniale de Chadrac Akolo que ce but est arrivé. Le Congolais, sur un centre s'est levé le ballon avant de frapper et de lober le gardien Niortais qui n'a rien pu faire (40e). Amiens est rentré aux vestiaires avec cet avantage.

Et Amiens a attaqué la seconde mi-temps avec autant de mordant. Dès le retour des vestiaires, Mickaël Alphonse a trouvé la barre transversale. Darell Topka a aussi tenté sa chance tout comme Arnaud Lusamba, sans succès. Chadrac Akolo a cédé sa place après l'heure de jeu, il a été remplacé par Gaoussou Traoré.

Même si Niort, dans l'obligation de réagir a tenté quelques coups Amiens a tenu et a maintenu à la fois son jeu alléchant sa combativité et sa générosité. Et le score n'a plus bougé malgré la pression des Niortais en toute fin de match. Amiens s'impose avec force dans les Deux Sèvres.

Pour son prochain match, Amiens va retrouver la Licorne avec la réception du Havre, le 16 janvier prochain (19h) avant d'enchaîner à nouveau deux déplacements. Le mercredi 20, l'ASC affrontera Dunkerque pour le huitième tour de Coupe de France avant d'aller défier le Paris F.C le samedi 23 janvier.