Ligue 2 : service minimum pour Amiens qui s'impose (1-0) contre Châteauroux

Avec le même schéma que la semaine passée dans la capitale, Amiens a aligné sa nouvelle recrue, Racine Coly. Le Sénégalais prêté par Nice a pris place sur le côté gauche de cette défense à cinq. Son alter égo sur le côté droit, Mickaël Alphonse s'est montré dangereux d'entrée de jeu avec un centre tendu capté par le gardien de La Berrichonne Wilfried Bedfian.

Le même Mickaël Alphonse a récidivé quelques instants après. Le défenseur Amiénois a smaché le ballon de la tête sur un corner frappé par Arnaud Lusamba. Mais cette tête est passée au dessus de la cage des Castelroussins. Châteauroux a répondu dans le premier quart d'heure avec une frappe lourde de Ylyas Chouaref. Régis Gurtner s'est bien couché.

Les deux équipes se sont ensuite neutralisées mais Châteauroux, en bloc bas mais sans trop de complexes s'est montré dangereux notamment par son grand attaquant Paulin Keny. Amiens a perdu Jayson Papeau sur blessure avant la demie heure de jeu. L'Amiénois, sans doute victime d'un pépin musculaire a cédé sa place à Stephen Odey.

Odey trouve la solution avant la pause

Impuissants face à ce bloc bas, Amiens a tout de même trouvé la solution grâce à Stephen Odey, quelques minutes après son entrée. Le Nigérian, à l'affût sur un centre fuyant de Mickaël Alphonse a trompé Wilfried Bedfian (1-0). Amiens a rejoint les vestiaires avec cet avantage mais sans avoir été très tranchant face au dernier du classement.

En seconde période, Amiens s'est procuré la première occasion grâce au même Stephen Odey qui a un peu trop décroisé sa tête pour inquiéter le gardien de Châteauroux. Et les minutes ont défilé dans cette seconde mi-temps assez pauvre, avec beaucoup de déchets techniques.

De gros arrêts de Gurtner

Amiens n'a que trop rarement tenté sa chance dans ce second acte. Arnaud Lusamba a vu sa frappe détournée sur un coup-franc. Mais des deux gardiens, c'est Régis Gurtner qui a eu le plus de travail. Du pied puis des deux mains, le portier Amiénois a réalisé deux arrêts de grande classe et préservé le score dans le dernier quart d'heure.

Régis Gurtner a ensuite été sauvé par sa barre transversale sur une frappe terrible des Castelroussins signée Rémi Mulumba. Châteauroux a mis une pression écrasante sur Amiens qui aurait sans doute dû concéder un penalty sur une main d'Emmanuel Lomotey dans la surface de réparation.

Malgré la pression des joueurs de Châteauroux, l'arbitre a finalement indiqué un corner analysant que le ballon avait d'abord touché la cuisse du Ghanéen. Châteauroux a encore touché la barre pendant le temps additionnel.

Amiens va enchaîner avec un autre duel contre un mal classé de Ligue 2. Dès mardi soir (20h), l'équipe d'Oswald Tanchot sera à Pau pour le compte de la 23ème journée de championnat.