Ligue 2 : gros raté de l'Amiens SC qui s'incline (2-0) à Pau

Trois jours après une courte et difficile victoire (1-0) contre Châteauroux, Amiens a totalement raté son déplacement à Pau. Apathique et incapable de trouver une solution face à l'avant dernier du classement, l'ASC a été logiquement battu (2-0).

Après avoir tremblé pour battre Châteauroux (1-0), Amiens a enchaîné ce mardi soir et face à un autre mal classé, à Pau. Et Amiens s'est présenté dans le Béarn avec de nombreux absents. Malgré la suspension de Nicholas Opoku, Oswald Tanchot a reconduit son schéma défensif avec Nathan Monzango, Molla Wagué et Valentin Gendrey. Jayson Papeau et Cheick Timité, blessés n'ont pas fait le déplacement tout comme les dernières recrues du mercato, Abou Ouatarra et Adama Diakhaby.

Amiens pas au rendez-vous dès le coup d'envoi

Après un début de match tranquille, Amiens a encaissé un but très tôt, dès la dixième minute (1-0). Cleiton Itaitinga, l'une des recrues de Pau a su profiter d'un très bon centre de Romain Armand. Comme trop souvent, Amiens en mode diesel n'a pas semblé prêt d'entrée de jeu et l'a payé. Et l'ASC n'a pas su réagir tout de suite, ce sont même les Béarnais, libérés par l'ouverture du score et sur la lancée de leur succès à Guingamp (3-2) qui ont imposé le tempo.

Amiens a affiché un pâle visage lors de cette première mi-temps. Incapables de trouver une solution dans le jeu, les joueurs d'Oswald Tanchot sont repartis aux vestiaires têtes basses. Emmanuel Lomotey aurait même pu être expulsé. Après un premier carton jaune bête, le Ghanéen a commis une faute d'anti-jeu sous les yeux de l'arbitre. Mais Rémi Landry a fait preuve de clémence.

Apathiques lors de la première période, les Amiénois ont tenté de réagir d'entrée de seconde mi-temps. Mais Arnaud Lusamba, trop esseulé dans les 45 premières minutes a frappé au but mais directement sur le gardien de Pau, Alexandre Olliero. Mais Amiens a eu ben du mal, même en ayant la possession du ballon.

Première pour Mathis Lachuer, fils Julien

Oswald Tanchot a modifié ses plans à l'heure de jeu. L'entraîneur de l'ASC a effectué un triple changement avec les entrées d'Iron Gomis, Youssouf Assogba et Mathis Lachuer. Le jeune milieu de terrain de vingt ans, fils de Julien, gardien historique de l'Amiens SC a fait ses grands débuts au sein de l'équipe professionnelle.

Mais ce triple changement n'a rien changé. Amiens a même encaissé un second but a un peu plus de vingt minutes de la fin. C'est Steeve Beusnard, entré en jeu quelques instants plus tôt a tranquillement poussé le ballon au fond des filets (2-0). Au terme d'un match totalement raté, Amiens tombe de haut et repart du Béarn avec une défaite qui sera difficile à encaisser tant la prestation a été décevante.

Amiens va enchaîner avec un second match cette semaine. Vendredi, les joueurs d'Oswald Tanchot seront de retour à la Licorne pour la réception de Caen (20h).