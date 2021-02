Trois jours seulement après son élimination en Coupe de France contre Metz (2-1), Amiens obtient un point chez une des grosses écuries de Ligue 2. L'ASC et Grenoble se séparent sur un nul (0-0) au terme d'un match équilibré où l'équipe d'Oswald Tanchot a été trop timide pour inquiéter les Isérois.

Ligue 2 : Grenoble et Amiens se neutralisent (0-0)

Pour affronter le troisième de Ligue 2, Amiens s'est déplacé en Isère avec l'un de ses atouts offensifs, John Steven Mendoza, incertain après une alerte aux abducteurs mercredi contre Metz était bien parmi les titulaires. Tactiquement, Oswald Tanchot a opté pour une défense à quatre d'entrée avec Molla Wagué et Nicholas Opoku en charnière centrale et Mickaël Alphonse et Racine Coly sur les couloirs. Emmanuel Lomotey, de retour de suspension a pris place au milieu de terrain.

Une première mi-temps équilibrée

Au cours de la première mi-temps, sur une pelouse abîmée, Grenoblois et Amiénois se sont neutralisés. Amiens s'est crée une première situation au quart d'heure de jeu avec Alexis Blin. La reprise du capitaine picard est passée à côté suite à un long centre de Mickaël Alphonse. Et petit à petit, c'est Grenoble qui s'est réveillé, emmené par un bon Moussa Djitté.

Gurtner décisif

Régis Gurtner, auteur d'une grosse parade avant la pause sur une frappe de Yoris Ravet a permis à Amiens de maintenir le score à 0-0 jusqu'au retour vers les vestiaires. Amiens, trop tendre en attaque n'a pas su inquiéter les Isérois au cours de ces 45 premières minutes.

La seconde période est repartie sur une configuration assez semblable dans les premiers instants. Mais Amiens, en mettant plus de pression sur les défenseurs de Grenoble s'est montré un peu plus conquérant. Mais Grenoble est resté menaçant. Suite à un corner, Moussa Djitté a repris le ballon mais sa demi volée est passée à côté.

Amiens, malgré le trident offensif Mendoza-Odey-Lusamba n'a pas inquiété l'équipe de Philippe Hinschberger. Oswald Tanchot a attendu les dix dernières minutes pour faire ses premiers changements, Stephen Odey a été remplacé par Abou Ouattara et Iron Gomis a lui cédé sa place à Florian Bianchini. Seul fait marquant de la fin du match, l'expulsion d'Achille Anani pour une gifle sur Racine Coly.

Après avoir enchaîné cinq matches en deux semaines, Amiens a le droit a un peu plus de calme. L'ASC recevra Sochaux, samedi 20 février (19h) pour le compte de la 26e journée de Ligue 2.