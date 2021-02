Ligue 2 : la Berrichonne de Châteauroux veut profiter de la baisse de régime du Paris FC

Avec 18 points de pris sur 75 possibles, la Berri est toujours en grand danger au classement général. Pourtant une éclaircie à bien eu lieu avec le très large succès 4 à 0 face à Chambly ,suivi du match nul un partout à Niort. Sauf que, les Castelroussins sont retombés dans leurs travers. Et pourtant les statistiques plaident en leur faveur note l'entraîneur Castelroussin Benoit Cauet : "Nous sommes supérieurs dans plusieurs secteurs du jeu mais nous avons un manque flagrant d'efficacité devant le but. Il faut une étincelle ou pourquoi pas un match référence, peut-être en modulant l'équipe pour avoir une meilleure efficacité."

Le Paris FC c'est : dix succès dont huit lors des dix premières journées !

Si la Berri veut entretenir l'espoir d'un maintien ou encore atteindre la dix- huitième place synonyme de barrage, elle doit donc se montrer beaucoup plus réaliste devant le but. Au match aller, les Parisiens en pleine carburation, s'étaient imposés 2 à 1 au stade Gaston-Petit. Depuis les joueurs de René Girard marquent le pas : le dernier succès du Paris football Club remonte au 23 janvier dernier, 4 à 2 face à Amiens. Depuis, ils restent sur cinq matchs sans victoire, trois nuls et deux défaites. La Berri a t-elle les moyens de créer la surprise face au Parisiens ? Bien entendu, mais le secteur offensif Castelroussin va devoir en urgence marquer un ou des buts pour entretenir ce fameux maintien tant espéré. Une chose est sûre, en début de championnatn le Paris Football Club marchait sur l'eau. Depuis, les Parisiens sont moins bien. C'est donc aux Berrichons d'en profiter pour espérer.

La Berri à Paris sans son gardien de but Marcin Bulka (prêté par le PSG), blessé, le jeune Plumain titulaire

Décidément le poste de gardien de but ne porte pas bonheur cette saison à la Berri. Après la blessure à la cheville de Rémi Pillot, c'est au tour de la nouvelle recrue Marcin Bulka d'être blessé lui aussi à la cheville ! Et comme Wilfried Bedfian est à la CAN avec les -20 ans et que Fabri va se faire opérer d'une pubalgie très prochainement, c'est le jeune Tommy Plumain, 20 ans qui sera titulaire face au Paris Football Club. Un sacré baptême du feu pour ce jeune gardien Berrichon.