Dans son duel de milieu de tableau de Ligue 2, face à Sochaux, Amiens s'incline (1-0) et laisse encore un peu plus ses illusions de viser plus haut au classement s'envoler.

Ligue 2 : Amiens s'incline (1-0) face à Sochaux et voit s'éloigner le haut de tableau

Pour affronter les Lionceaux, en réussite en Ligue 2 mais comptant seulement deux points d'avance sur les Picards, Oswald Tanchot a du composer avec l'absence de Mickael Alphonse, remplacé par Valentin Gendrey. Le coach a aussi choisit de titulariser le jeune milieu de terrain Mathis Lachuer pour faire souffler Iron Gomis.

Même si c'est Sochaux qui a mieux débuté la rencontre, les deux équipes se sont observées au cours du premier quart d'heure. Le pressing des Doubistes a perturbé les Amiénois. Et au fur et à mesure, les Sochaliens ont accentué la pression et se sont procurés la première occasion à la 18e minute. Suite à un coup-franc, Bryan Lasme a vu sa frappe repoussée par un pied amiénois.

Des Amiénois atones en première mi-temps

Sans se procurer de grosses occasions, les Sochaliens ont tout de même largement dominé face à une équipe de l'ASC trop timorée et trop crispée. Stiven Mendoza a bien tenté une percée en solitaire qui n'a rien donné. Les deux équipes sont malgré tout rentrées aux vestiaires sans marquer.

Une deuxième mi-temps plus folle

Le début de seconde mi-temps a été beaucoup plus animé. C'est encore Bryan Lasme qui s'est procuré la plus grosse occasion après une percée foudroyante. Il a levé le ballon d'une pichenette au dessus de Régis Gurtner qui a plongé dans les pieds du Sochalien. Le ballon a échoué sur le poteau.

Amiens a réagit, un peu plus timidement mais tout de suite après. Sur un bon centre d'Alexis Blin, Stephen Odey a manqué sa tête. Dans la foulée, juste avant l'heure de jeu Emmanuel Lomotey, plein axe a frappé juste à côté du but de Maxence Prevot.

Sochaux ouvre le score

Mais les Amiénois ont craqué quelques minutes plus tard face à la puissance des attaquants de Sochaux. Après une première parade de Régis Gurtner, Chris Bedia, à l'affût a poussé le ballon et ouvert le score (1-0). Dans le dernier quart d'heure, Stiven Mendoza a vendangé une offrande. Sur un centre en retrait, le Colombien a catapulté le ballon au dessus du but.

Le score n'a plus bougé. Sochaux enchaine une troisième victoire et condamne certainement Amiens à se contenter de lutter pour rester dans le milieu de classement. Les Picards sont désormais à onze points de la cinquième place.

Les oppositions avec les cadors du championnat continuent pour l'Amiens SC qui se déplacera à Toulouse dans une semaine avant de recevoir Auxerre et de défier Clermont et Troyes d'ici au 20 mars.