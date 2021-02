Ligue 2 : Amiens surclassé (3-0) par Toulouse

Amiens entame sa série de duels face à des cadors de Ligue 2 par une défaite (3-0) sur la pelouse de Toulouse. Les Amiénois n'ont pas su rivaliser et enchaîne un cinquième match sans gagner ni marquer. L'ASC va désormais défier Auxerre, Clermont et Troyes.

Adama Dikhaby d'entrée

Pour ce match à Toulouse, Oswald Tanchot a encore composé une équipe différente et opéré plusieurs changements. Privé de Stiven Mendoza, sur le départ vers le Brésil, l'entraîneur de l'ASC a décidé de lancer Adama Diakhaby dans le grand bain. L'une des recrues de l'hiver, pourtant en manque de forme et de temps de jeu a donc débuté la rencontre.

Un début de match totalement à l'avantage de Toulouse. Des vagues violettes ont déferlé d'entrée et il a fallu une parade impressionnante de Régis Gurtner sur une tête de Rhys Healey. Les Amiénois ont tout de même réagi. Cheick Timité, titularisé à la pointe de l'attaque picarde a malheureusement frappé trop mollement. Adama Diakhaby a lui aussi tenté sa chance après une grosse percussion sur le flanc droit. Mais sa frappe contrée n'a pas inquiété Maxime Dupé.

Healey trouve l'ouverture

Et Toulouse a continué sur un rythme infernal, se procurant pas moins de quatre corners dans le premier quart d'heure. L'un de ces coups de pied arrêté a failli profiter à Rhys Healey qui a trop décroisé sa tête. Mais le britannique n'a pas tardé a ouvrir le score. Après un centre de Brecht Dejaegere et quelques dribbles dans la surface, il a ajusté Régis Gurtner et inscrit son dixième but depuis le début de la saison (1-0).

Amiens explose avant la pause

Amiens a souffert mais aurait pu égaliser suite à un corner à la demie heure de jeu. Corner mal frappé par Arnaud Lusamba mais dans la foulée, Emmanuel Lomotey a repris le ballon en demie-volée. Le ballon a été contré. Mais Amiens, pas à la hauteur de cette affiche face à un cador a explosé en fin de première mi-temps. Sur une contre attaque, Racine Coly a fait faute tout comme Nicholas Opoku qui a fait tomber Amine Adli et provoqué un penalty.

C'est Stijn Spearings qui s'est chargé de le transformer (2-0). Et Amiens au passage a récolté trois cartons jaunes pour Opoku, Coly et Lomotey. L'ASC est rentré aux vestiaires tête basse, dépassé, surclassé par le Téfécé. Valentin Gendrey a remplacé Molla Wagué dès la reprise. Le défenseur Malien a été contraint de sortir sur blessure.

Diakhaby trouve le poteau

Amiens a timidement tenté d'inquiéter Toulouse en début de seconde période. Cheick Timité a tenté une reprise acrobatique suite à un corner d'Arnaud Lusamba mais elle est passée largement au dessus. Racine Coly a lui aussi frappé mais le ballon a été capté par Maxime Dupé. Le gardien Toulousain battu sur l'action suivante a été sauvé par son poteau sur une énorme frappe lointaine d'Adama Diakhaby. Amine Adli lui a répondu dans la foulée mais a perdu son face à face avec Régis Gurtner.

Vakoun Bayo a corsé l'addition en fin de match avec un troisième but. Amiens repart de Toulouse avec une lourde défaite et un cinquième match sans avoir gagné ni marqué.

Après Toulouse, c'est un autre gros de Ligue 2 qui attend Amiens dès mardi. L'ASC recevra Auxerre, meilleure attaque du championnat. Les Picards enchaîneront ensuite avec Clermont et Troyes après une mini trêve de dix jours.