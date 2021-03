Ligue 2 : Amiens se réveille mais ne parvient pas à renverser Auxerre (1-1)

Amiens a presque tout réussi mais n'a pas été assez efficace malheureusement. Quatre jours après une cinglante défaite (3-0) à Toulouse, l'ASC s'est réveillé et a été très séduisant ce mardi soir contre Auxerre. Mais malgré de très nombreuses occasions, les Picards doivent se contenter du nul (1-1).

Pour défier Auxerre, Oswald Tanchot a dû encore une fois composer avec les absents. Cette fois c'est Molla Wagué qui a manqué à l'appel. Le Malien, sorti dès la mi-temps à Toulouse à cause d'une blessure aux adducteurs a déclaré forfait pour ce match.

Les deux équipes ont entamé la rencontre sur un bon rythme. Racine Coly, en difficulté dans la surface face à Remy Dugimont a manqué de vigilance mais la frappe de Birama Touré est passée au dessus. Quelques banderilles d'essai avant l'accélération qui n'a pas traîné.

Le Bihan trouve l'ouverture très tôt

Sur un corner très bien frappé par Gauthier Hein, Gautier Lloris a dévié de la tête et Mickaël Le Bihan, en embuscade a repris le ballon de volée et a superbement ouvert le score dès la douzième minute (1-0). L'attaquant Bourguignon a inscrit son quinzième but depuis le début de saison. Et Amiens a de nouveau encaissé un but dans le premier quart d'heure et sur corner.

Auxerre met la pression

Auxerre aurait même pu doubler la mise quelques minutes plus tard. Mais Racine Coly a bien défendu sur Remy Dugimont. La frappe de l'Auxerrois est passée juste à côté du but de Régis Gurtner. Amiens a été asphyxié par les Auxerrois qui ont obtenu pas moins de cinq corners dans les vingt cinq premières minutes. Sur l'un d'eux, Régis Gurtner a détourné le ballon d'une belle claquette.

Mais Amiens est revenu petit à petit avant la demie heure de jeu. Racine Coly a détendu tout son corps pour reprendre un ballon de volée. Mais Donovan Leon a lui aussi joué les contorsionnistes. Le gardien d'Auxerre a dévié le ballon en corner.

Lomotey en égalisateur libérateur !

Et dans la foulée, sur un très bon centre de Mickaël Alphonse, Emmanuel Lomotey s'est élevé plus haut que tout le monde et a marqué de la tête. Une égalisation libératrice puisqu'Amiens n'avait plu marqué en championnat depuis fin janvier.

Stephen Odey, peu avant la mi-temps aurait pu doubler la mise. Sur un bon centre de Mickaël Alphonse, encore un, le Nigérian a trop décroisé sa tête. Amiénois et Auxerrois sont repartis aux vestiaires et l'ASC a trouvé la solution pour revenir au score et rivaliser avec Auxerre.

Amiens gâche des occasions

Amiens a enchaîné sur ce bon rythme dès l'entame de match. Adama Diakhaby, sur un bon centre de Racine Coly a placé une tête qui a atterri directement dans les gants du gardien de l'AJA. Stephen Odey a gâché une autre occasion quelques minutes plus tard. Au terme d'une belle action collective menée par Mickaël Alphonse et Adama Diakhaby, l'attaquant de pointe a frappé à côté.

Mais les Auxerrois, bien qu'un peu plus maladroits sont restés dangereux. A l'image de cette frappe puissante d'Hamza Sakhi détournée en corner par Régis Gurtner. Axel Ngando, entré en cours de seconde mi-temps a lui aussi tenté sa chance de loin, à dix minutes de la fin du match. Là encore Régis Gurtner veillait.

Amiens va pouvoir couper quelques jours. Après l'élimination en Coupe de France l'ASC a droit à un week end de repos et rejouera le 13 mars, encore contre un cador de Ligue 2, Clermont.