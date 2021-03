Ligue 2 : le premier point de Marco Simone et la Berrichonne à Sochaux

Le premier match de la Berri sous pavillon Saoudien a débuté sur la pelouse du stade Bonal de Sochaux pour le compte de la 29e journée de ligue 2. La Berri rentre avec de bonnes intentions sur la pelouse du stade Bonal. Le premier tir est signé Chouaref très remuant.

Transversale du Castelroussin Goncalves

Les Castelroussins qui ont en plus la possession du ballon (66% contre 34%,) sont tout proches d'ouvrir la marque. A noter la sortie sur blessure du milieu de terrain Amir Nouri (10e) évacué sur civière remplacé par Goncalves. Sur un centre coté gauche signé Chouaref, Sunu récupère le ballon dans la surface de réparation, fait un dribble de trop dans sa course et perd le ballon (22e). La plus belle occasion de ces 45 minutes est signée Aléxi Goncalvès. Parfaitement lancé depuis le rond central par Rémi Mulunba, l'attaquant de la Berri, des 20 mètres, frappe mais le ballon s'écrase sur la transversale. Les Sochaliens ne sont pas dans un grand soir mais la Berri n'a pas réussi à faire trembler les filets adverses 0 à 0 à la pause.

La Berri souffre au retour des vestiaires

En seconde période, la Berri n'est pas au mieux. Sochaux reprend du poil de la bête avec notamment Soumaré (55e).

Marco Simone : "C'est en jouant de cette façon et en soignant notre dernier geste que ça finira par payer."

La Berri souffre mais reste organisé en défense. La seconde période tourne d'avantage en faveur des Sochaliens mais aucun but ne sera marqué de part et d'autre. Marco Simone l'entraîneur Castelroussin était satisfait de la production de ses joueurs : "Je suis satisfait car nous avons joué au football et nous prenons un point face à une belle équipe de Sochaux sur un terrain difficile. E revanche sur le plan comptable, je sais que ce n'est pas assez mais c'est en jouant de cette façon et en soignant notre dernier geste que ça finira par payer."

La Berri à l'issue de cette 29e journée est toujours lanterne rouge avec 19 points à neuf points du 18e Pau et à dix points déjà de Guingamp le premier non relégable.