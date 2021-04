Ligue 2 : une reprise gagnante pour Amiens qui s'impose (1-0) contre Rodez

Après trois semaines de pause forcée par des contaminations au coronavirus, Amiens entame sa série de matches rapprochés par une victoire (1-0) contre Rodez. Grâce à un but de Cheick Timité, l'ASC atteint la barre des quarante points.

Pour affronter les Aveyronnais, Romain Poyet, numéro un à la place d'Oswald Tanchot toujours à l'isolement à cause du coronavirus a fait quelques changements. La surprise est surtout venue du milieu de terrain avec la titularisation de Sambou Yatabaré. Il n'était plus apparu depuis son entrée en jeu en février en Coupe de France contre Metz où il avait provoqué de la main le penalty pour les Lorrains en toute fin de match.

Rodez plus dangereux

C'est Rodez, dans une bonne dynamique en championnat qui s'est procuré la première occasion du match. Suite à une faute d'Alexis Blin au milieu de terrain, le RAF a bénéficié d'un coup franc plein axe à une trentaine de mètres. La frappe flottante de Florian David a bien été captée par Régis Gurtner. Quelques minutes plus tard Rodez a retenté sa chance sur corner. La tête de David Douline est passée au dessus.

Amiens a timidement réagi au bout de vingt-cinq minutes. Arnaud Lusamba s'est procuré un coup franc intéressant à une trentaine de mais le milieu de terrain l'a frappé au dessus. Et Rodez a répondu tout de suite avec une grosse occasion. Suite à un coup franc, la tête de Pierre Bardy a contraint Régis Gurtner a se déployer. La reprise de David Douline est ensuite passée à côté.

Gurtner s'agace

Les deux équipes sont retournées aux vestiaires avec ce score de 0-0. Les Amiénois très inoffensifs et trop peu inspirés ont été décevant et ont failli se faire surprendre. Arnaud Lusamba a écopé d'un carton jaune. Amiens a montré quelques signes de fébrilité avec même de l'énervement de la part de Régis Gurtner.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Iron Gomis est entré en jeu dès le début de deuxième mi-temps à la place de Sambou Yatabaré, touché à la cheville lors de la première période. Et dès ces premiers instants, c'est encore Rodez qui a montré les crocs. Ugo Bonnet a frappé de loin, et le ballon est allé directement dans les bras de Régis Gurtner.

Timité ouvre le score

C'est à l'heure de jeu qu'Amiens s'est enfin réveillé. Adama Diakhaby a d'abord profité d'une erreur du défenseur de Rodez Joris Chougrani et a ensuite délivré un superbe centre pour la tête plongeante de Cheick Timité qui a ouvert le score et inscrit son troisième but de la saison. Cheick Timité a cédé sa place à Abou Ouattara.

Blessure de Nicholas Opoku

Dans le dernier quart d'heure, Amiens a été contraint de faire sortir Nicholas Opoku. Le défenseur Ghanéen, victime d'un gros tampon de la part d'Ayoub Ouhafsa est sorti et a été remplacé par Nathan Monzango. Un coup dur alors qu'Amiens se prépare à une grosse série de matches rapprochés. Le score n'a plus bougé. Valentin Henry a été expulsé côté Aveyronnais. Amiens a tenu et s'impose pour la deuxième fois de la saison contre Rodez. Dixième victoire depuis le début de saison pour Amiens.

Amiens va devoir enchaîner avec un déplacement compliqué du côté de l'Auvergne. Déjà reporté à deux reprises à cause de l'épidémie de Covid-19, le match entre Clermont et l'ASC se tiendra bien mercredi (19h). A cause d'une défaite à Pau (2-1) samedi, les Clermontois ont quitté le podium et pointent à la quatrième place derrière Grenoble.