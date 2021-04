Ligue 2 : Amiens, trop tendre s'incline (3-0) à Clermont-Ferrand

Pour ce deuxième match en cinq jours, l'entraîneur adjoint Romain Poyet, qui assure toujours l'intérim d'Oswald Tanchot à l'isolement à cause du coronavirus a reconduit presque la même équipe que celle qui a battu Rodez (1-0) dimanche. Nicholas Opoku, blessé au genou n'a pas participé à la rencontre.

Clermont frappe d'entrée

Comme trop souvent, Amiens a été cueilli à froid par Clermont. Sur une frappe qui a surpris Régis Gurtner, Jodel Dossou a ouvert le score dès la septième minute. L'attaquant Auvergnat, l'un des dangers de cette formation avec Mohammed Bayo a inscrit son onzième but depuis le début de saison.

Gurtner évite le 2-0

Amiens a d'abord accusé le coup avant de se réveiller timidement, notamment grâce à des coups de pied arrêtés d'Arnaud Lusamba. Mais le coup franc puis le corner du milieu de terrain de l'ASC n'ont rien donné. Clermont, en embuscade et fort de sa puissance offensive a procédé par contre attaque. A la demie heure de jeu, Régis Gurtner a évité le deuxième but en sortant parfaitement dans les pieds de Jodel Dossou bien lancé par un partenaire.

Avant la pause, c'est Clermont qui a mis la pression notamment grâce à un intenable Jodel Dossou. Mais Amiens, même de façon brouillonne a résisté. Mais Amiens a eu chaud juste avant la mi-temps. Mohammed Bayo, lancé de loin a failli profiter d'une bévue de Régis Gurtner. Le gardien de l'ASC a manqué sa sortie loin de ses buts. Mais l'attaquant auvergnat, trop excentré n'a pas réussi à accrocher le cadre.

Les deux équipes ont entamé la deuxième mi-temps sur un tout petit rythme. Clermont dans la gestion de sa courte avance et Amiens incapable d’accélérer le jeu. Florian Bianchini et Abou Ouattara sont entrés à l'heure de jeu. Et dans cette deuxième période très terne, les changements Clermontois ont fait la différence. Jim Allevinah, tout juste entré a impeccablement servi Mohammed Bayo qui est venu inscrire le deuxième but à vingt minutes de la fin et marquer pour la dix huitième fois depuis le début de saison.

Amiens n'a pas existé

Johan Gatien a alourdi la note à cinq minutes de la fin (3-0) et enfoncé un peu plus une équipe de l'Amiens SC qui n'a pas existé face à Clermont. Les joueurs de Romain Poyet n'ont eu aucune occasion en 90 minutes. C'est la onzième défaite de la saison pour Amiens qui reste à la dixième place du classement.

Amiens n'a pas le temps de gamberger. Dès samedi, les Picards seront à Beauvais pour y affronter Chambly pour le compte de la 33e journée de championnat (20h)