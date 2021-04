Ligue 2 : le réveil d'Amiens contre Valenciennes (3-1)

Amiens a eu de la ressource ! Rejoint en fin de match par Valenciennes, l'ASC a marqué deux fois dans le temps additionnel pour finalement s'imposer 3-1 et quasiment assurer son maintien en Ligue 2.

Pour ce nouveau duel contre un voisin, trois jours après la défaite contre Chambly (2-0), Oswald Tanchot, de retour sur le banc après avoir contracté le coronavirus a dû une nouvelle fois se passer de son gardien titulaire. Comme samedi, Régis Gurtner, touché au mollet il y a un peu plus d'une semaine contre Rodez a de nouveau été ménagé pour ce match contre Valenciennes. Amiens a aussi dû faire sans Nicholas Opoku et Molla Wagué en défense centrale.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Face à des Valenciennois qui ont mis le pied sur le ballon d'entrée, Amiens s'est tout de même crée la première petite occasion de la rencontre au bout de dix minutes. Sur un coup franc lointain d'Arnaud Lusamba consécutif à une faute sur Adama Diakhaby, Alexis Blin a vu sa reprise passer au dessus du but d'Hillel Konaté.

Les Nordistes ont continué de tenir le ballon et le terrain et de se montrer dangereux sans être vraiment tranchants. Mais à la demi heure de jeu, Aymen Boutoutaou, très bien décalé par Baptiste Guillaume a vu sa frappe détournée en corner par Yohann Thuram.

Amiens se crée enfin des occasions

Dans la foulée, Baptiste Guillaume a été lui tout prêt de griller la politesse au gardien Amiénois qui est sorti impeccablement dans les pieds de l'attaquant. Amiens a tenté de réagir quelques instants plus tard mais la frappe d'Abou Ouattara, trop écrasée n'a pas inquiété le portier de Valenciennes.

Adama Diakhaby, bien servi par Arnaud Lusamba a ensuite failli retrouver le chemin des filets, lui qui n'a plus marqué depuis plus de trois ans en championnat. Mais l'ancien Monégasque a déclenché une frappe enroulée qui est passée juste à côté du but de Valenciennes. Les deux équipes sont reparties aux vestiaires sans marquer.

D'entrée, Amiens s'est procuré un coup franc aux abords de la surface de réparation de Valenciennes. Mais Adama Diakhaby l'a frappé trop mollement et le ballon a traversé la surface sans toucher personne. Ce même Adama Diakhaby a été bien servi par Abou Ouattara quelques minutes plus tard mais sa remise en retrait pour Mickaël Alphonse n'était pas assez appuyée.

Lusamba ouvre le score sur penalty

Dans cette rencontre équilibrée qui devait basculer sur un détail, c'est une main valenciennoise qui a fait la différence à l'heure de jeu. Suite à un corner, la frappe de Mathis Lachuer a été mal déviée par un Nordiste. L'arbitre a indiqué le point de penalty.

Penalty qu'a transformé Arnaud Lusamba tout en puissance pour ouvrir le score (1-0) et libérer l'Amiens SC. Le milieu de terrain a inscrit son second but cette saison, toujours sur penalty. Amiens a ensuite reculé et Oswald Tanchot a procédé à ses deux premiers changements. Stephen Odey et le jeune Charbel Gomez ont remplacé Abou Ouattara et Adama Diakhaby.

Valenciennes a ensuite pressé fort. Et sur un contre, Baptiste Guillaume a obtenu un penalty. Yohann Thuram s'est jeté dans ses pieds et a fait chuter l'attaquant valenciennois. Jofrey Cuffaut a transformé le penalty et assommé Amiens.

Fin de match complètement folle

Mais l'ASC a trouvé deux fois de la ressource pour renverser la vapeur. Sur un centre de Mathis Lachuer, Mickaël Alphonse, bien épaulé par son capitaine Alexis Blin a profité d'une erreur du gardien de Valenciennes pour marquer et redonner l'avantage aux Picards. En toute fin de match, Stephen Odey a corsé la note et inscrit le troisième but

Amiens, neuvième du classement va rejouer dès samedi. Les joueurs d'Oswald Tanchot se déplaceront en Corse, pour y défier l'A.C Ajaccio pour le compte de la 35e journée de Ligue 2 (20h).