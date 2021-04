Ligue 2 : Amiens arrache un point en fin de match (2-2) à Ajaccio

Comme il l'avait annoncé, Oswald Tanchot a opéré de nombreux changements, à la fois pour compenser les nombreuses absences (Gurtner, Opoku, Wagué) et faire souffler d'autres joueurs. Ainsi Alexis Blin, Arnaud Lusamba, Adama Diakhaby ou encore Mickaël Alphonse ont été laissés sur le banc.

Après un premier quart d'heure timide, marqué surtout par deux avertissements de chaque côté pour Bevic Moussiti Oko pour les Corses et Nathan Monzango coté amiénois, Ajaccio a allumé la première mèche. Yohann Thuram, fermant bien l'espace sur son but a effectué la première parade du match.

Timité ouvre le score

Amiens, grâce à son capitaine du soir a ouvert le score avant la demi heure de jeu. D'une belle reprise, Cheick Timité a trompé le gardien d'Ajaccio pour inscrire son quatrième but depuis le début de saison (0-1). Et Amiens a bien failli doubler la mise avec une frappe d'un Jayson Papeau tout feu tout flamme. Un ballon dévié au passage par Racine Coly mais qui a filé à côté du but de l'ACA.

Ajaccio égalise sur penalty

Maîtres du jeu, les Amiénois se sont pourtant fait surprendre à cinq minutes de la mi-temps. Mohamed Youssouf a été bousculé dans la surface par Mathis Lachuer et c'est le capitaine corse, Gaetan Courtet qui a transformé le penalty (1-1). Ismaël Diallo a failli marquer lui aussi d'une frappe lointaine qui est passée juste à côté.

Amiens prend l'eau

Les joueurs d'Olivier Pantalonni sont restés sur leur lancée. Dès la reprise de la deuxième période, Bevic Moussiti Oko, très bien lancé a parfaitement ajusté Yohann Thuram pour doubler la mise (2-1). Les Corses ont même insisté et failli inscrire un troisième but sur une frappe de Mickaël Barreto qui est allée s'écraser sur la barre transversale.

Et quelques minutes plus tard, Bevic Moussiti Oko, encore lui a marqué mais a été signalé en position de hors jeu. L'attaquant d'Ajaccio a été expulsé dans la foulée après un second carton jaune. En supériorité numérique, Amiens n'a pas, pour autant trouvé la solution et cela malgré les entrées d'Arnaud Lusamba, Adama Diakhaby ou encore Mickaël Alphonse.

Adama Diakhaby a eu une balle d'égalisation à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Mais l'ancien monégasque a buté sur le gardien d'Ajaccio. Mais il a finalement trouvé le chemin des filets. D'une superbe frappe Adama Diakhaby a égalisé dans les arrêts de jeu (2-2).

Amiens va enchaîner dès mercredi avec un déplacement à Dunkerque (19H). Un match en retard décalé en mars à cause de l'accumulation des cas de coronavirus dans l'effectif de l'ASC.