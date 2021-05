Ligue 2 : un dernier match à domicile bien terne (0-0) pour Amiens contre Niort

Au terme d'un match terne et ennuyeux, Amiens et Niort se séparent logiquement sur un triste match nul (0-0). Amiens a joué à dix contre onze pendant presque toute la rencontre.

Pour ce nouveau duel face à un mal classé, une semaine après une défaite (3-0) contre Guingamp, Amiens a bénéficié cette fois d'une semaine complète pour préparer la réception de Niort. Reposés, les Amiénois ont aussi pu compter sur un retour important, celui de Régis Gurtner, le gardien de but de l'ASC, ménagé pendant cinq rencontres.

Lusamba expulsé d'entrée

Au cours d'un début de rencontre très timide entre les deux équipes, le premier fait marquant de la rencontre est intervenu au quart d'heure de jeu et en défaveur d'Amiens. Sur un duel au milieu de terrain, Arnaud Lusamba a tendu la jambe très haut dans le visage d'Olivier Kemen. L'Amiénois a été immédiatement expulsé.

Première mi-temps très terne

A onze contre dix, les Niortais n'ont pas été pour autant plus dangereux et se sont même montrés tendus par l'enjeu. Les Chamois, à la lutte pour le maintien n'ont pas réussi à approcher les cages de Régis Gurtner. C'est à l'inverse l'ASC qui s'est crée quelques maigres occasions.

C'est d'abord Jayson Papeau qui a tenté sa chance de loin, sans succès. Cheick Timité, bien lancé a été le premier à cadrer. Mais sa frappe, en bout de course et trop écrasée n'a pas inquiété le gardien des Chamois. La frappe d'Alexis Blin, quelques instants plus tard est passée juste à côté. Mickaël Alphonse a aussi tenté sa chance de loin mais les deux équipes sont reparties aux vestiaires sur ce score de parité (0-0).

Tout petit rythme

Les deux équipes n'ont pas montré beaucoup plus d'allant sur le début de deuxième mi-temps. Rafael Bandeira est vite sorti sur blessure, remplacé par Nathan Monzango qui a glissé dans l'axe tandis que Valentin Gendrey a lui basculé sur le côté droit de la défense. La rencontre s'est poursuivie sur ce tout petit rythme, sans qu'aucune équipe ne parviennent à se créer des occasions.

Pour son dernier match, dans une semaine, Amiens ira défier Nancy et tenter peut-être d’aller grappiller un ou trois derniers points pour boucler une saison décevante en Ligue 2.