Ligue 2 : Amiens termine sa saison par un nul (2-2) à Nancy

La saison est terminée pour Amiens en Ligue 2 ! Un exercice 2020-2021 bouclé par un match nul (2-2) et une neuvième place au classement. L'ASC a été rejoint sur le fil par Nancy et sur un but litigieux.

Voilà c'est fini ! Amiens boucle sa saison par un match nul (2-2) et une neuvième place au classement. L'ASC a été rejoint sur le fil par Nancy. Stephen Odey a marqué un doublé.

Pour ce dernier match de la saison, Amiens s'est déplacé en Lorraine avec plus de jeunes que d'habitude pour pallier aux absences de nombreux cadres comme Mickaël Alphonse, Arnaud Lusamba, Nicholas Opoku ou encore Molla Wagué. Alexis Blin est donc venu prêter main forte à la jeune défense composée de Youssouf Assogba, Valentin Gendrey et Nathan Monzango.

Nancy maîtrise le début de match

Les Nancéiens ont débuté plus fort dans ce match en se procurant pas moins de trois corners dans les six premières minutes. Quelques instants plus tard, sur un long centre aérien, Régis Gurtner a claqué le ballon, concédant un quatrième corner. Des coups de pied arrêtés qui n'ont rien donné.

Amiens n'a pas existé dans ce début de match, étouffé par une équipe de Nancy. Kenny Rocha Santos a marqué au bout de vingt minutes mais a été signalé hors jeu. Amiens a même montré quelques signes d'impuissance avec des fautes techniques et de l'énervement. Mustapha Yatabaré, auteur d'un gros tacle sur un adversaire a écopé d'un carton jaune à la demie heure de jeu.

Odey surprend tout le monde

Amiens s'est timidement réveillé avec un coup franc d'Adama Diakhaby qui n'a pas trouvé preneur dans la surface de réparation. Mais Amiens a surpris tout le monde juste avant la pause. Stephen Odey a trompé Baptiste Valette après un gros travail de récupération de Mathis Lachuer. Le Nigérian a inscrit son cinquième but depuis le début de la saison. Un but plein de sang froid pour le Nigérian (0-1).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et Stephen Odey a cueilli Nancy à froid d'entrée de jeu en seconde mi-temps. Bien servi par Iron Gomis, le Nigérian a trompé Baptiste Valette une seconde fois (0-2). Amiens a insisté sans pour autant marquer. Et l'ASC s'est fait rattraper. Nancy, qui a d'abord frappé sur le poteau grâce à l'un de ses entrants, Yanis Barka a réduit le score grâce au jeune Christopher Wooh. Malgré la contestation pour hors jeu, le but a été validé (1-2). Nancy est parvenu à rattraper Amiens sur le fil en marquent sur corner (2-2).