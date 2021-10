Ligue 2 : vainqueur à Rodez (0-1), Sochaux consolide sa 2e place

En déplacement à Rodez ce samedi pour la 12e journée de Ligue 2, les Jaune et Bleu ont ramené une victoire. Un résultat qui permet aux Sochaliens de conforter leur deuxième place au classement et de rester collés au leader toulousain. Quel début de saison !

Ousseynou Thioune et les Sochaliens consolident leur deuxième place de Ligue 2.

Il aura fallu attendre 75 minutes avant de frissonner, mais cette victoire en Aveyron ce samedi va surtout permettre aux Sochaliens de rester de solides deuxièmes au classement. De quoi permettre au FCSM de continuer son début de saison plaisant.

Une deuxième place confortée

Les Sochaliens n'ont pas manqué l'occasion qui leur était offerte au coup d'envoi : rester collés à un point du leader Toulouse, et creuser l'écart avec le 3e Auxerre : les Bourguignons ont été étrillés par Toulouse (6-0) plus tôt ce samedi après-midi.

Cette victoire permet aussi aux joueurs d'Omar Daf de continuer leur bonne série : aucune défaite en cinq matchs, dont quatre victoires.

Un match fermé

Pourtant, l'entraîneur sochalien n'avait pas l'embarras du choix pour son 11 de départ, entre les suspensions (Weissbeck, Ndiaye) et les blessures (Lopy, Kaabouni, Virginius), ce qui a offert un milieu de terrain recomposé, avec Mauricio et Thioune. En revanche, dans la composition de départ, Omar Daf a conservé la même formule que celle qui avait permis d'aller marquer en fin de match contre Niort lors de la dernière journée : un 4-4-2 avec Kalulu et Tebily en pointe.

Une composition d'équipe a priori plutôt entreprenante, mais à la mi-temps, le score est resté nul et vierge. La domination jaune et bleue est restée stérile, sans véritable occasion.

Après la pause, le FCSM s'est montré un peu plus tranchant, face à une équipe ruthénoise quasi-entièrement repliée dans son camp. Rodez a fini par craquer à la 75e sur une tête de Mauricio, venu couper un beau centre de Do Couto venu de la gauche.

Retour au stade Bonal pour la prochaine journée : ce sera le samedi 23 octobre à 19H contre Quevilly-Rouen Métropole.

Les réactions d'après-match sont à retrouver dans la soirée sur francebleu.fr, et dans la matinale de France Bleu Belfort-Montbéliard dimanche matin.