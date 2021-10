Ligue 2 : Sochaux ralenti par Quevilly (1-1)

Menés très tôt dans le match, les Jaune et Bleu se sont repris pour décrocher un match nul qui leur laisse quand même des regrets. Le FCSM rate l'occasion d'être leader et voit ses poursuivants revenir sur ses talons. Rageant.

Le FCSM peut avoir des regrets. Les Jaune et Bleu avaient l'occasion de faire une nouvelle fois une bonne opération ce samedi en Ligue 2. Après le match nul de Toulouse contre le Paris FC plus tôt dans l'après midi, les Sochaliens avaient l'opportunité de prendre la tête du classement. Raté : ils concèdent un nul 1-1 contre Quevilly ce samedi soir devant les 9 000 mille spectateurs du stade Bonal.

Cueillis d'entrée

Les Sochaliens ont été menés au score rapidement : dès la 3e minute, Garland Gbellé a permis aux Normands de mener, en profitant d'une balle perdue par le latéral droit du FCSM, Valentin Henry. Lors de la première mi-temps, Quevilly a fait douter le FCSM, et malgré des occasions jaunes et bleues, un face à face perdu par Weissbeck notamment, les Normands étaient devant à la pause.

Réaction en deuxième mi-temps

Scénario inverse en deuxième mi-temps : le FCSM réagit dès la 48e grâce à Maxime Do Couto, reprenant du plat du pied droit un centre en retrait de Steve Ambri. Le jeune attaquant signe là sa première réalisation avec le FCSM, mettant fin à plusieurs échecs devant le but lors de ses précédents matchs. Revigorés par cette égalisation, les hommes d'Omar Daf archi-dominent ensuite des Quevillais acculés sur leur but. Malgré les encouragements de la Tribune Nord Sochaux et des 9 mille spectateurs de Bonal, et l'entrée de Virginius, Kitala et Ndiaye, les coéquipiers du capitaine, Gaëtan Weissbeck, ne trouvent malheureusement pas la faille.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une mauvaise opération au classement

Ce match nul freine évidemment l'élan des Sochaliens qui ne profitent pas de l'occasion pour prendre la 1ère place du classement à Toulouse. Plus embêtant, ce résultat "décevant" selon Omar Daf, qui regrette certes l'entame ratée, mais qui préfère retenir "le positif d'être revenu, et de continuer une série de 4 victoires et deux matchs nuls", laisse néanmoins Ajaccio, vainqueur de Nancy (2-0), et Le Havre, de Pau (1-0), reprendre des points sur les Jaune et Bleu. Rien de grave, juste dommage !