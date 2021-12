Ligue 2 : une ASNL inefficace est battue à Quevilly-Rouen (2-1)

Ce vendredi soir, l'ASNL se déplaçait chez le promu, Quevilly-Rouen. Les Nancéiens ont été battus, 2-1, et foncent encore un peu plus vers le national. Thiam (2') lançait pourtant bien son équipe mais Cissokho (9') et Nazon (66') permettait au promu, QRM, d'arracher ce succès ô combien important dans la course au maintien. L'AS Nancy Lorraine est plus que jamais dernière au classement et voit le national s'approcher un peu plus.

Benoît Pedretti s'exprime à l'issue de la défaite de l'ASNL de ce vendredi soir face à Quevilly-Rouen

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une domination stérile

La défaite de ce vendredi soir contre un concurrent direct est certes une mauvaise opération comptable mais elle démontre aussi les limites de cet effectif. Après 18 journées, l'ASNL est donc bien à sa place au classement. Il manque trop d'ingrédients pour envisager des jours meilleurs. Malgré la possession du ballon, l'ASNL n'est que trop rarement dangereuse pour son adversaire et les nombreux mauvais choix dans le dernier geste ne font que confirmer les carences techniques d'une équipe dont la fragilité a été flagrante.

Les mêmes maux

Le coach Benoît Pedretti a beau tenter de jouer les équilibristes en essayant différentes formules, les maux restent les mêmes. Ce vendredi soir, le manque d'efficacité et de détermination dans les zones de vérités ont une nouvelle fois plombé les ambitions nancéiennes, tout comme le manque de tranchant sur coup de pied arrêté et à la récupération du ballon comme le prouve l'action qui amène le second but de Quevilly-Rouen.

Une fin d'année compliquée

L'ASNL vient de perdre à nouveau des plumes. Le calendrier qui attend les Nancéiens avant la trêve des confiseurs n'est pas fait pour rassurer. Dès samedi prochain, il faudra aller à Nîmes avant d'accueillir Dijon, deux formations qui jouent également leur survie mais qui semblent aujourd'hui mieux disposées à lutter pour leur survie en Ligue 2.