Ligue 2 : Noël avant l'heure pour Amiens qui s'impose (4-1) contre Grenoble

La fête à la Licorne ! Une semaine après avoir inscrit trois buts contre Dunkerque, Amiens en a mis quatre contre Grenoble. Un succès éclatant qui permet à l'ASC de faire un bond au classement et de grimper à la 12e place. Tolu et Badji ont chacun inscrit un doublé.

Amiens confirme sa montée en puissance. Huit jours après un net succès (3-0) contre Dunkerque, l'ASC a profité d'un nouveau rendez-vous à la Licorne pour offrir un festival de but à ses fans. Les Picards s'imposent 4-1 contre Grenoble.

Pour ce match contre son ancienne équipe, Philippe Hinschberger a du composer sans son capitaine. Matéo Pavlovic, blessé au visage cette semaine a été contraint de déclarer forfait. C'est donc avec une défense à quatre qu'Amiens a débuté la rencontre. Du côté de l'attaque, le duo Badji-Tolu a été reconduit tandis que Kader Bamba a lui, de nouveau débuté sur le ban des remplaçants.

Début de match fermé

Les deux équipes se sont observées au cours d'un premier quart d'heure fermé. Seul Harouna Sy a tenté sa chance sur un centre tendu. Mais la frappe du défenseur de l'ASC a facilement été captée par le gardien de Grenoble, Brice Maubleu. Tolu a lui adressé un centre à son compère de l'attaque, Aliou Badji après un long débordement. Mais le Sénégalais, légèrement bousculé a été trop court pour s'en saisir.

Amiens a progressivement pris la possession du ballon mais a commis un peu trop d'erreurs techniques. Les Grenoblois ont eux tenté d'en profiter et d'opérer en contres rapides. Souleymane Cissé a tenté sa chance mais sa frappe est passée largement au dessus du but gardé par Régis Gurtner. Arnaud Lusamba lui a répondu mais, là aussi, la frappe de l'Amiénois est passée nettement au dessus.

Tolu trouve la faille grâce à sa taille !

Dans ce match fermé, Amiens a cherché la solution, s'est cassé un peu les dents avant de trouver la faille. Elle est venue d'un coup de pied arrêté. A la 35', Jessy Benet a frappé un corner et Tolu, dans un timing parfait a sauté au dessus de tout le monde pour smasher une tête au fond des filets (1-0).

Tolu double la mise

Et juste avant la mi-temps, Tolu a ensuite fait parler ses pieds et sa pointe de vitesse. Bien lancé de loin, le Nigérian a joué les déménageurs pour percer la défense de Grenoble et aller marquer le deuxième but, tout en puissance (2-0).

Les Grenoblois ont tenté de réagir dès le retour des vestiaires. Mamadou Diallo, entré en jeu à la place de Loris Nery a très vite frappé sur un centre d'Abdel Abdallah mais Régis Gurtner a vu cette tentative passer à côté. Mais Amiens a très vite éteint les velléités des Grenoblois. D'abord par Jessy Benet, auteur d'une frappe limpide mais captée par Brice Maubleu.

Le festival de l'Amiens SC

Puis c'est Aliou Badji qui a marqué le troisième but en profitant de la panique iséroise et d'une frappe d'Eddy Gnahoré (3-0). Comme Tolu, Aliou Badji a inscrit un doublé avant même l'heure de jeu. D'une tête puissante, sur un bon centre d'Harouna Sy, le Sénégalais a enfoncé les Grenoblois (4-0).

Kader Bamba, entré en jeu à la place d'Aliou Badji a voulu, lui aussi s'inviter à la fête. mais l'attaquant de l'ASC a vu sa frappe contrée. Amiens a tranquillement géré son large avantage en fin de match sous les yeux d'un public ravi. Même si Grenoble, grâce Marcellin Anani a réduit le score à cinq minutes de la fin. Mais cela n'empêche pas Amiens de s'imposer (4-1) et de faire un bond au classement, au 12e rang.

Amiens a une semaine pour préparer son prochain match. Ce sera à Guingamp (16h) en 32e de finale de Coupe de France.